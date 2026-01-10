Snijeg, kiša i poledica otežavaju promet diljem Hrvatske, nesreća na autocesti

Promet diljem zemlje jutros se odvija u otežanim zimskim uvjetima. Snijeg pada u dijelovima Like, Gorskog kotara te u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, dok jaka kiša mjestimice stvara veće količine vode na kolnicima. Zbog niskih temperatura u unutrašnjosti postoji opasnost od poledice, a vozačima dodatne poteškoće stvara i mjestimična magla.

Zbog zimskih uvjeta na cestama na snazi su zabrane prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za vozila bez propisane zimske opreme na pojedinim cestama u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Istri, Lici, Gorskom kotaru te dijelu Slavonije.

Na terenu su ekipe zimske službe koje čiste i posipavaju kolnike, no na pojedinim dionicama promet se odvija usporeno zbog sporijeg kretanja vozila za održavanje cesta.

Izvanredni prometni događaji

Na autocesti A4 između čvorova Komin i Breznički Hum u smjeru Goričana dogodila se prometna nesreća. Promet se na tom dijelu autoceste odvija uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Otežano se vozi i na državnoj cesti DC6 Jurovski Brod – Dvor, između mjesta Jurovski Brod i Netretić, gdje poledica dodatno otežava promet, a brzina je također ograničena.

Iz Hrvatskog autokluba apeliraju na vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila te da na put ne kreću bez odgovarajuće zimske opreme.