Snažna eksplozija uznemirila građane, čula se u više kvartova

Noćas u 00:22 sata u zapadnom dijelu Zagreba odjeknula je snažna eksplozija koja je uznemirila i probudila mnoge građane.

Eksplozija se čula na Trešnjevci, Knežiji, Rudešu, Vrbanima i na Jarunu, barem ako je suditi po komentarima na društvenim mrežama.

'Što je ovo bilo, jako se čulo?', 'Sve se zatreslo', 'Čulo se kao detonacija', 'Čulo se i kod Jarunskog placa', pisali su uznemireni građani u kvartovskim grupama na Facebooku.

No kako su rekli iz policije, netko je na području Trešnjevke bacio veću petardu. 'Bila je patrola, netko je bacio petardu', kazali su kratko iz policije za tportal.