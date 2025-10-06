Snažan potres u Jadranu, osjetio se i u Dalmaciji: "Trajalo je desetak sekundi"

Snažan potres sredinom dana dogodio se na području Jadranskog mora, na talijanskoj strani. Prema prvim podacima EMSC-a u 12 sati i 13 minuta zabilježen je potres magnitude 4.7 prema Richteru.

Epicentar je bio u Jadranskom moru, 33 kilometra sjeveroistočno od Pescare.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dubina potresa se procjenjuje na 10 kilometara.

U Fanu, oko 30 kilometara jugozapadno od epicentra, svjedoci navode da su osjetili snažan udar. „U 12:15 sati osjetilo se jako podrhtavanje“, opisao je jedan stanovnik.

U Senigalliji, nedaleko odatle, ljudi su dojavili da su se „lusteri jako njihali“, dok su u Bellocchiju opisali potres jednostavno kao „jak“.

Iz Ancone stiže više dojmova – „osjetilo se vrlo jasno, sve na stolu se zatreslo i trajalo je desetak sekundi“, rekao je jedan svjedok, dok je drugi dodao da je „potres bio kratak, ali intenzivan, s dvama jačim udarima“.

Podrhtavanje se osjetilo i preko Jadrana. U Zadru su građani prijavili „lagano ljuljanje“, a u Kninu i Bihaću svjedoci navode sličan dojam: „Lagano ljuljanje par puta, prije toga se čulo pucketanje namještaja.