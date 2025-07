Snažan potres u Indoneziji!

Razoran potres magnitude 7 po Richterovoj ljestvici pogodio je u ponedjeljak u 14:59 sati po lokalnom vremenu indonezijsku regiju Tanimbar, izvijestio je Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar potresa zabilježen je na dubini od 10 kilometara, što ukazuje na plitak potres s potencijalno snažnim površinskim učincima.

Za sada nema službenih izvješća o štetama niti informacijama o eventualnim žrtvama. Lokalne vlasti i spasilačke službe još uvijek procjenjuju situaciju na terenu.

#Earthquake (#gempa) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.0 || 183 km SW of #Tual (#Indonesia) || 7 min ago (local time 14:49:55). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/k4UkOQNFim

— EMSC (@LastQuake) July 14, 2025