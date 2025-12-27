Snažan potres pogodio Tajvan

Snažan potres magnitude 6,6 pogodio je regiju Tajvana danas u 23:05 sati po lokalnom vremenu (16:05 po europskom vremenu). Epicentar potresa zabilježen je na dubini od oko 68 kilometara. Potres se dogodio 63 kilometra jugoistočno od Keelunga te 35 kilometara istočno od grada Yilana.

Za sada nema službenih informacija o žrtvama ili većoj materijalnoj šteti, a nadležne službe prate situaciju.

Potres se osjetio na širem području sjeveroistočnog dijela otoka, a stanovnici su preko EMSC-a prijavili snažno podrhtavanje tla, piše Večernji.