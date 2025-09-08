Snažan potres pogodio sredozemnu državu, epicentar blizu glavnog grada: "Bila su dva naleta"

Vrlo jak potres u ponedjeljak kasno navečer pogodio je područje Grčke i Egejskog mora. Prema prvim podacima EMSC-a, potres je bio magnitude 5.2 po Richteru.
Epicentar je bio svega 47 kilometara sjeveroistočno od Atene i 4 kilometra od naselja Nea Stira.
Potres je uzbunio stanovništvo, a još nije poznato je li bilo materijalne štete oko epicentra.
„Vrlo snažan u dva vala. Dugo se nisam ovako prepao“, opisao je stanovnik mjesta Neos Voutzás, smještenog jugoistočno od Atene.
U Rafini su dojmovi slični. „Prilično jak. Kratak, ali jasno osjetan“, prenio je jedan od svjedoka.
#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 14 sec ago in #Greece.
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet.
— EMSC (@LastQuake) September 8, 2025
Dionysos je također osjetio snažan udar. „Najintenzivniji koji sam ikad osjetio“, kaže stanovnik tog mjesta.
Neki su istaknuli i trajanje. „Trajalo je 5–7 sekundi, cijela se kuća tresla“, javio je građanin iz Nea Erythraie. Iz Gerakasa su pak opisali: „Na prizemlju su se tresli ormari, trajalo je oko 20 sekundi. Počelo slabo, a zatim jako.“
Stanovnici Melissije potvrdili su da je podrhtavanje bilo popraćeno bukom. „Kratko, ali snažno, tresle su se vitrine.“
U sjevernom predgrađu Kifisiji svjedoci govore kratko i jasno: „Vrlo snažan.“