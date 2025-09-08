Snažan potres pogodio sredozemnu državu, epicentar blizu glavnog grada: "Bila su dva naleta"

Vrlo jak potres u ponedjeljak kasno navečer pogodio je područje Grčke i Egejskog mora. Prema prvim podacima EMSC-a, potres je bio magnitude 5.2 po Richteru.

Epicentar je bio svega 47 kilometara sjeveroistočno od Atene i 4 kilometra od naselja Nea Stira.

Potres je uzbunio stanovništvo, a još nije poznato je li bilo materijalne štete oko epicentra.

„Vrlo snažan u dva vala. Dugo se nisam ovako prepao“, opisao je stanovnik mjesta Neos Voutzás, smještenog jugoistočno od Atene.

U Rafini su dojmovi slični. „Prilično jak. Kratak, ali jasno osjetan“, prenio je jedan od svjedoka.

Dionysos je također osjetio snažan udar. „Najintenzivniji koji sam ikad osjetio“, kaže stanovnik tog mjesta.

Neki su istaknuli i trajanje. „Trajalo je 5–7 sekundi, cijela se kuća tresla“, javio je građanin iz Nea Erythraie. Iz Gerakasa su pak opisali: „Na prizemlju su se tresli ormari, trajalo je oko 20 sekundi. Počelo slabo, a zatim jako.“

Stanovnici Melissije potvrdili su da je podrhtavanje bilo popraćeno bukom. „Kratko, ali snažno, tresle su se vitrine.“

U sjevernom predgrađu Kifisiji svjedoci govore kratko i jasno: „Vrlo snažan.“