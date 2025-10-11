Snažan potres pogodio područje između Čilea i Antarktike

Snažan potres magnitude 7,7 po Richteru zabilježen je u petak, 10. listopada 2025. godine u 20:29 po UTC vremenu (17:29 po lokalnom vremenu) u području Drakeova prolaza, između južnog vrha Južne Amerike i Antarktike.

Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar potresa lociran je na koordinatama 60,18° južne geografske širine i 61,86° zapadne dužine, na dubini od 10 kilometara.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Epicentar se nalazio oko 956 kilometara jugoistočno od čileanskog grada Punta Arenas te oko 710 kilometara jugoistočno od Ushuaie u Argentini, što znači da je potres bio daleko od gusto naseljenih područja.

Iz američkog sustava za upozorenje na tsunami (NOAA / PTWC) potvrđeno je kako nema opasnosti od tsunamija, niti je izdano bilo kakvo upozorenje, savjetovanje ili nadzor.

Za sada nema izvješća o šteti ili ozlijeđenima, a s obzirom na udaljenost epicentra od kopna, potres se vjerojatno nije osjetio u naseljenim područjima Južne Amerike.

Drakeov prolaz poznat je kao jedno od seizmički aktivnijih područja južne hemisfere, gdje se susreću Južnoamerička i Antarktička tektonska ploča. Takvi jaki potresi nisu neuobičajeni, no rijetko izazivaju posljedice na kopnu zbog velike udaljenosti od naseljenih mjesta.