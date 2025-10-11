Snažan potres pogodio područje između Čilea i Antarktike

Snažan potres magnitude 7,7 po Richteru zabilježen je u petak, 10. listopada 2025. godine u 20:29 po UTC vremenu (17:29 po lokalnom vremenu) u području Drakeova prolaza, između južnog vrha Južne Amerike i Antarktike.
Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar potresa lociran je na koordinatama 60,18° južne geografske širine i 61,86° zapadne dužine, na dubini od 10 kilometara.
Epicentar se nalazio oko 956 kilometara jugoistočno od čileanskog grada Punta Arenas te oko 710 kilometara jugoistočno od Ushuaie u Argentini, što znači da je potres bio daleko od gusto naseljenih područja.
Iz američkog sustava za upozorenje na tsunami (NOAA / PTWC) potvrđeno je kako nema opasnosti od tsunamija, niti je izdano bilo kakvo upozorenje, savjetovanje ili nadzor.
Za sada nema izvješća o šteti ili ozlijeđenima, a s obzirom na udaljenost epicentra od kopna, potres se vjerojatno nije osjetio u naseljenim područjima Južne Amerike.
Drakeov prolaz poznat je kao jedno od seizmički aktivnijih područja južne hemisfere, gdje se susreću Južnoamerička i Antarktička tektonska ploča. Takvi jaki potresi nisu neuobičajeni, no rijetko izazivaju posljedice na kopnu zbog velike udaljenosti od naseljenih mjesta.