Snažan potres pogodio Jonsko more, osjetio se diljem juga Italije i na Malti

Snažan potres magnitude 5,1 pogodio je rano jutros u 5:53 sati po lokalnom vremenu područje Jonskog mora. Prema službenim podacima seizmoloških službi, epicentar potresa nalazio se na dubini od 58 kilometara, oko 62 kilometra istočno-jugoistočno od Reggio Calabria.

Parametri potresa pregledani su i potvrđeni od strane seizmologa, a zbog relativno velike dubine podrhtavanje se osjetilo na vrlo širokom području južne Italije, Sicilije, ali i na Malti.

Osjetio se u cijeloj Kalabriji i na Siciliji

Stanovnici Kalabrije i istočne Sicilije javljali su da ih je potres probudio iz sna. U Reggio Calabriji svjedoci navode kako je podrhtavanje trajalo 4 do 6 sekundi, uz ljuljanje kreveta, lustera i namještaja.

„Probudio nas je potres, tresli su se krevet i luster, trajalo je oko pet sekundi“, naveo je jedan stanovnik Reggio Calabrije.

Slična iskustva zabilježena su i u mjestima Locri, Bagnara Calabra, Villa San Giovanni te u širem području Messine, gdje su građani opisivali dugu, valovitu trešnju, ali bez materijalne štete.

Na Siciliji se potres osjetio i u Cataniji, Siracusi, Taormini, Ragusi i drugim gradovima. Većina svjedoka opisuje potres kao „lagan, ali dug“.

Podrhtavanje osjetili i stanovnici Malte

Zanimljivo je da su potres osjetili i brojni stanovnici Malte, udaljene više od 260 kilometara od epicentra. U mjestima Sliema, Gżira, Valletta, Marsaskala, San Pawl il-Baħar i drugima građani su prijavili ljuljanje kreveta, ormara i prozora.

„Bila sam u krevetu, cijela se soba tresla nekoliko sekundi, zgrada se lagano zaljuljala“, opisala je stanovnica San Pawl il-Baħara.

Neki su svjedoci naveli da je podrhtavanje trajalo i do 10 sekundi, uz zvukove pomicanja namještaja, no zasad nema izvješća o šteti ili ozlijeđenima.