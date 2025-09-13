Snažan potres magnitude 7,1 pogodio Kamčatku, moguća prijetnja tsunamija

Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je istočnu obalu ruske regije Kamčatka, priopćio je Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ). Prema njihovim podacima, potres je zabilježen na dubini od oko 10 kilometara.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Američki geološki zavod (USGS) navodi nešto drukčije podatke, procjenjujući magnitudu na 7,4, uz dubinu od 39,5 kilometara.

Pacifički sustav za upozorenje na tsunami upozorio je na moguću prijetnju od tsunamija. Japanska meteorološka agencija, na koju se poziva televizijska kuća NHK, objavila je da za sada nema opasnosti od tsunamija za japanske obale jugozapadno od Kamčatke.