Smrt vreba na cesti nedaleko Splita koju nadležni uporno zaobilaze - Kad se u promet pusti most u Omišu, stanje će biti još gore, ali onda idu prosvjedi, najavljuju mještani

Još koji mjesec pa će se, nakon prigodne svečanosti i uz poslovične fanfare, pustiti u promet most iznad Cetine. S mostom povezanih i par tunela, a tako i cijela omiška zaobilaznica, sigurni smo, otvorit će se za svekoliko motorizirano pučanstvo koji tjedan prije izbora, sasvim slučajno. No dobro, ajde, resorni ministar Oleg Butković jedan je od rijetkih koji je 'preživio' sve ove godine u Vladi, puste njegove kolegice i kolege završavale su 'izvan stroja', nerijetko i u zatvoru... A čak se posljednjih godina i pokrenulo nešto po pitanju značajnijeg ulaganja u prometnu infrastrukturu na širem splitskom području, nakon desetljeća 'preskakanja'.

Tako se investira i u omišku zaobilaznicu, jer grad na ušću Cetine i davno, davno sagrađen tamošnji most i dionica Jadranske magistrale kroz turistički preopterećen grad, prave su neuralgične točke prometa. Novi most preko Cetine koji izlazi iz surih klisura i odmah potom ulazi u stijene na drugoj strani posebno će dobiti na značaju kada se napravi cijela potpuno nova trasa od Mravinaca preko TTTS-a i Gornje Podstrane do Omiša, s izlazom na novu luku u Krilu. Najavio je Butković nedavno kako će izgradnja te dionice krenuti brzo, a ni završetak nije predaleko sudeći po optimističnom ministru.

Lijepo je to, ali u međuvremenu smo u problemu prikupiti tričavih par milijuna kuna, odnosno eura, kako bi osigurali sigurnost našoj djeci. Doslovno, u pitanju nisu neki novci (pogotovo kad se uspoređuju s ovim megaprojektima, puno eksponiranijima), jer na 'rezervnoj' cesti preko omiško-splitskog zaleđa se riskiraju životi školaraca! Pričamo naravno o cesti koja od Omiša prema Splitu (ili obrnuto, kako god hoćete) ide preko Zakučca (malo iznad je možda još važniji, ako već ne prometniji smjer preko Gata prema autocesti, Dalmatini) Tugara, Srinjina i Žrnovnice. Tom cestom odavno se, u ljetnim mjesecima pogotovo, služe lokalci kako bi zaobišli gužve na Jadranskoj magistrali, no posljednjih godina sve češće se istom prometnicom koriste i sve lukaviji turisti. Navigacije više nisu luksuz pa je tako promet ovom cestom toliko pojačan da to dobro vide i osjećaju stanovnici naselja uz ŽC-6142... A kada se most u Omišu pusti u promet, mišljenja su naši sugovornici, situacija će postati kritična!

"Zar trebamo čekati teže nesreće da se nešto poduzme!?"

- Govorimo o rekonstrukciji prometnice kroz naselje Tugare. Najveći problem, iako ne jedini, o kojem mi već godinama pričamo, upozoravamo, jest činjenica da kroz naselje ne postoji nogostup! Nemaju pješaci kuda hodati, a cesta je ionako uska, tako da je stanje strašno, pogibeljno za sve. Unatrag nekoliko godina je već bilo par situacija, prometnih nesreća u kojima su ozlijeđena djeca, jedno troje ili četvero djece. Samo srećom nije bilo ozbiljnijih posljedica, ali zar trebamo čekati teže nesreće da se nešto poduzme!? - govori ozbiljno Matko Novaković, predsjednik vijeća Mjesnog odbora Tugare Čažin Dolac. Tu je i Hrvoje Lovrić iz istog naselja, koji uz nesreće s pješacima napominje kako je cesta baš kod njegove kuće prava 'crna točka': zavoj, vjerojatno potrošen sloj asfalta, krivi nagib i na tom mjestu se razbili, 'neću pretjerivati, stotinjak vozila u zadnjih recimo 20 godina'.

- I sad moram puštat djecu u školu, pješice, a nema ni pločnika?! - nezadovoljan je i Lovrić.

Kao rijetko kada i rijetko gdje, svih nekoliko stotina, gotovo tisuću duša u tri mjesna odbora, slažu se sa svojim izabranim predstavnicima iz tri mjesna odbora – Podume Račnik, Čažin Dolac i Dočine – vrijeme je da se nešto poduzme, krajnje vrijeme. Posebno su iritirani zbog obećanja koja su dobivali kroz godine 'moljakanja' za sigurnost prometa...

- Ovdje su došli, bili s nama 2018. godine, Škorić je tada na sastanku rekao da će sve biti gotovo za dvije godine, rekonstrukcija. A kad smo lani u svibnju bili kod župana, onda nam je Blaženko lipo rekao da je osobno riješio financiranje, ali je isto tako rekao da će rekonstrukcija ceste biti završena do ljeta ove godine. Dakle prije četiri mjeseca. Toliko o njihovim obećanjima... Ako je već netko u Hrvatskim cestama ili na nekom drugom mjestu donio odluku o ovakvom tijeku prometa, o izgradnji mosta i 'omiške zaobilaznice', onda su trebali pomoći ŽUC-u da to pripreme, a ne da smo danas tu gdje jesmo, u ozbiljnom problemu. Jer nemamo nogostup, nemamo rasvjetu, nema ni širine – kad se mimoilaze dva vozila, pješaci imaju izbor ili se baciti u kakvu rupu od dva, tri metra s jedne strane ceste ili skočiti na kakav zid, među, s druge strane. - sumirao je Novaković zbog čega prijete prosvjedima kada most u Omišu bude otvoren, a promet njihovim mjestom se još pojača.

Riječ je o rekonstrukciji dionice kroz Tugare u duljini od oko 5,5 km, što bi koštalo oko deset milijuna eura, što je godišnji proračun Županijske uprave za ceste.

- Kažu nam da samostalno ŽUC ne može to financirati, nego kroz nekoliko godina... Nama je to jasno, imaju oni tekuća održavanja i puste ceste po županiji, sve mi to razumijemo. Međutim, godinama mi već pišemo zahtjeve, molbe, peticiju koju je potpisalo 614 stanovnika od ukupno oko tisuću mještana, znači praktički svi punoljetni stanovnici. Između ostalih molbi, zahtjeva i prijedloga, u toj peticiji koju su dakle potpisali praktički svi stanovnici Tugara, bilo je i traženje rješavanja, barem privremenog, nekoliko kritičnih točaka na dionici. Niti to nam nisu uvažili pa ni realizirali. Tko zna koliko puta smo bili u ŽUC-u, kod župana i dobivali lažna obećanja. Nitko nije uputio zahtjev za financiranje prema Zagrebu, a niti ga mogu uputiti dok dokumentacija ne bude gotova. Znači, nama su prije više od pet godina obećali da će biti cesta rekonstruirana za dvije godine (!?) pa su nam rekli da je financiranje riješeno, a mi onda doznajemo da ništa od toga nije istina jer nas evo na kraju 2023. godine, a niti projektna dokumentacija nije gotova! - prisnažuje Ante Petričević iz MO Tugare Dočine.

- Smatramo takav odnos prema stanovnicima ovog mjesta prvenstveno neozbiljnim i neodgovornim, ne znam kako bih još sve ovo nazvao. Jer bilo je dovoljno vremena, logično je obnoviti cestu na koju usmjeravaš velik dio prometa prije nego što to napraviš.

O potencijalnim problemima pri otkupu zemljišta nisu posebno zabrinuti.

- Ima dosta specifičnih situacija gdje cesta praktički prolazi na metar i pol od kuće, od ulaza. Zbog toga ne možemo a priori reći da su svi ZA rekonstrukciju ceste, ali držimo da s velikom većinom vlasnika tih 600 parcela na kojima će se raditi neće biti problema. No, nismo još došlo do te faze, nisu niti pokušali otkupiti ili izvlastiti vlasnike, još oni crtaju... - smatra Novaković, dok je Petričević čak oštriji.

- Po meni je smiješno da jedna tako velika tvrtka daje obrazloženje odnosno opravdava se velikim brojem čestica na kojima bi moglo biti nekakvih prigovora. Pa nije im ovo prva cesta koju projektiraju, prva cesta koju rade, uvijek ima prigovora. Nisu amatera pa ih tako nešto može iznenaditi. Mislim da je to sve jedno muljanje, zbog toga se može kasniti godinu ili dvije, ali već pet godina mi upozoravamo na ovo, ej!

Iz ŽUC-a najavljuju završetak glavnog projekta rekonstrukcije do kraja godina

Iz ŽUC-a su na naša pitanja iznijeli svoj pogled na situaciju na ovoj prometnici.

'Vezano za rekonstrukciju ceste kroz Tugare bitno je istaknuti kako se na tom prometnom pravcu, od Strožanca do Omiša, rekonstruiralo 14 km ceste, u sklopu kojeg su ugrađene sve instalacije potrebne za moderno naselje.

Na isti način pripremamo projekt rekonstrukcije ŽC 6142 kroz same Tugare, u skopu koje će biti ugrađena kanalizacija, javna rasvjeta i druga komunalna oprema. Zbog uključivanja svih navedenih projekata, koji su prije svega od interesa za kvalitetu života mještana Tugara, u jedan projekt, kao i koordinacije svih subjekata koji upravljaju svim infrastrukturama i osiguranja sredstava za njihovo financiranje tražilo je dodatni angažman i dodatno vrijeme. Sve ovo radimo kako bismo izbjegli dodatno naknadno kopanje ceste nakon njene rekonstrukcije.

Vodovod priprema projekt, ali koliko znamo još nije riješio njegovo financiranje. Pri završetku je izrada glavnog projekta projekta rekonstrukcije županijske ceste ŽC 6142, a za koju je ishođena pravomoćna lokacijska dozvola. Radi se izrazito složenom projektu rekonstrukcije preko 5 kilometara trase javne ceste, a koji obuhvaća rekonstrukciju kolnika, dogradnju obostranih nogostupa, rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove oborinske odvodnje.

Glavnim projektom obuhvaćena je i izrada oko 1,8 kilometra novih potpornih zidova, usklađenje s projektom izgradnje fekalne kanalizacije, usklađenje s projektom javne rasvjete, zaštita i premještanje EKI. Budući da postojeća trasa javne ceste najvećim dijelom prolazi kroz naselje, rubni uvjeti su unaprijed zadani, i to traži dodatni napor prilikom izrade projektne dokumentacije, kako bi rekonstrukcija što manje negativno utjecala na postojeće objekte, priključke i prilaze. Zbog duljine trase zahvat graniči i parcelira više od 600 katastarskih čestica, što također otežava i produljuje izradu geodetskog elaborata potrebnog za kompletiranje zahtjeva za podnošenje zahtjev za građevinsku dozvolu. Prilikom izrade glavnog projekta i u javnom uvidu dosta je vlasnika susjednih nekretnina izražavalo protivljenje zahvatu te je rađeno nekoliko korekcija kako bi se izbjegle kasnije žalbe na građevinsku dozvolu.

Planirani rok za završetak glavnog projekta je do kraja godine. Početak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa predviđen je za početak 2024.godine, a javni natječaj za izvođenje radova trebao bi biti objavljen u prvom polugodištu 2024. godine. Zbog duljine trase, procjena ukupnog troška za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa je oko 2 milijuna EUR-a, a procjena troška radova rekonstrukcije ukupne dionice je oko 10 milijuna EUR-a, što ŽUC nije u mogućnosti financirati vlastitim sredstvima. Za rekonstrukciju ove prometnice zatražit ćemo sufinanciranje Splitsko-dalmatinske županije, Grada Omiša Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta te Ministarstva mora prometa i infrastrukture. Očekujemo potporu kako bi u što kraćem vremenu uspješno završili rekonstrukciju ove važne prometnice.

Podsjećamo kako Županijska uprava za ceste Split upravlja s oko 1700 kilometara javnih cesta u Splitsko-dalmatinskoj županiji, koje u kontinuitetu traže njihovo održavanje in opremanje. Sredstva za financiranje Županijskih uprava za ceste se nisu mijenjala od 2003. godine, a 2012. čak su i smanjena, rast cijena u građevinarstvu je oko 30% samo u prošle dvije godine. Navedene činjenice potvrđuju nemogućnost ŽUC-eva da bez osiguranja dodatnih sredstava vrše opsežnije rekonstrukcije prometnica, jer postojećim sredstvima je moguće provoditi samo manje zahvate i obavljati poslove redovnog održavanja najveće mreže prometnica u RH, kako ne bi došlo urušavanja sustava održavanja javnih cesta. Do rekonstrukcije prometnice, a u svrhu povećanja sigurnosti prometovanja ovom dionicom izradili smo Elaborat povećanja sigurnosti prometa, u sklopu kojeg su početkom rujna postavljeni uzdignuti pješački prijelazi te pojačana dinamičko-svjetlosna signalizacija na pojedinim najopasnijim lokacijama.' - stoji u odgovoru ŽUC-a.