"SMIJE LI PROMETNO REDARSTVO PARKIRATI TAMO GDJE DRUGI NE SMIJU?" Ovako gradski djelatnik gazi po zelenilu i gradskoj imovini

Prometno redarstvo Grada Splita ima pune ruke posla kada su u pitanju građani koji krše prometne propise oko parkiranja. Posljednjih mjeseci i tjedana dodatno se uvodi reda pa ovi djelatnici svraćaju i u one dijelove grada u kojim to nikada do sada nije bio slučaj.

Tako su krajem ovog ljeta "čestitke" dobili svi vozači koji su parkirali u slijepoj ulici koja vodi prema Trsteničkoj vali, ili prije nekoliko dana na Mejašima.

Neke stvari su se također promijenile pa tako vozači nepropisno parkiranih vozila budu kažnjeni za vrijeme većih koncerata, poput onog na Susptipanu.

Ipak, kako se ne parkira zorno je pokazao jedan vozač Prometnog redarstva tijekom četvrtka. Naime, naš ga je čitatelj "uhvatio" kako parkira na Bačvicama, nasuprot hotela Brig i to tako da je auto doslovno naslonio na javno zelenilo, točnije na tamošnje mlado stablo. Da stvar bude gora, prednjim desnim kolom je nagazio na vreće koje služe za navodnjavanje stabla, pri tom ugrožavajući ili uništavajući opremu sestrinske gradske komunalne tvrtke Parkovi i nasadi.

"Smije li Prometno redarstvo parkirati tamo gdje se ne parkira?", pita se naš čitatelj.

O tome je li i na druge načine prekršio prometne pravila čak nije u ovom slučaju potrebno ni ulaziti. Lijep primjer drugima, nema što!

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Čitatelj Foto: Čitatelj Foto: Čitatelj