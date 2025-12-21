Službeno potvrđen i treći slučaj opasne bakterije u Hrvatskoj

Nakon dječjeg vrtića i malog bazena Mladosti u Zagrebu je službeno potvrđen i treći slučaj opasne bakterije legionele.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" uzorkovao je vodu u Domu za starije osobe Medveščak. Od 16 uzetih uzoraka šest je bilo pozitivno. Istog dana sanitarna inspekcija Domu je dala telefonske upute prema kojima je zabranjeno korištenje vode na kontaminiranim mjestima.

Podsjetimo, opasna bakterija legionela potvrđena je u vodnim instalacijama u dječjem vrtiću u Zagrebu i malom bazenu Mladosti. Obje lokacije su zatvorene te je u tijeku sanacija i dezinfekcija. Rezultati nalaza vode iz osnovne škole još se čekaju, ali uvedene su mjere opreza jer je priključena na isti sustav kao i vrtić. Oboljelih zasad nema, javlja Dnevnik.hr.