Službeno objavljeno. Grad Split osigurao sredstva za Hospicij Matošić

Nakon dva dana vijećanja, 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita završila je jučer, a upravo je s jučerašnjim datumom donesena odluka o dodjeli sredstava Hospiciju Matošić. Grad Split je konačno i službeno objavio Zaključak kojim se Hospiciju Matošić u Splitu osigurava 13.200,00 eura za 2025. godinu.

Zaključak je donesen na temelju Statuta Grada Splita i Odluke o socijalnoj skrbi, a potpisuje ga gradonačelnik Tomislav Šuta.

Sredstva iz gradskog proračuna

U objavljenom dokumentu navodi se da se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Splita za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027., kroz Upravni odjel za društvene djelatnosti, u okviru programa promicanja zdravlja i sprječavanja bolesti, na aktivnosti koja obuhvaća Hospicij Matošić i mobilne timove.