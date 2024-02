SLUŽBENO KREĆE GRADNJA DALMATINSKOG MEGAPROJEKTA Kinezi započeli radove kod Kozjaka! Butković ponosno izjavio: "Nisam čovjek koji koči stvari. Split mi je jako bitan"

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković službenog je uveo u posao izvođača radova na projektu "Spojna cesta čvorište Vučevica na A1 – čvorište na DC8 (bez čvorišta na DC8, od Kaštela do sjevernog portala tunela Kozjak, uključujući tunel)".

Riječ je o ugovoru vrijednom 74,6 milijuna eura bez PDV-a koji će izvoditi China Road and Bridge Corporation i kroz koji će se izgraditi i 2.525 metara dugačak tunel Kozjak. Podsjetimo, izgradit će se 450 metara dugačka spojna cesta od čvorišta Vučevica do sjevernog portala tunela Kozjak, a koja uz gore spomenuti projekt, predstavlja dio prve faze projekta Novog ulaza u Split.

"Dat ćemo sve od sebe, bit će izgrađeno u najkraćem mogućem roku"

Josip Škorić, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta d.o.o. rekao je da se prilikom gradnje moraju podnijeti neke žrtve.

"Da bi nešto izgradili na području grada Splita, mi moramo podnijeti određene žrtve. Naravno da će svi oni radovi utjecati na prometne tokove i gužve, ali u konačnici će sve ovo donijeti određene benefite za sve stanovnike", rekao je između ostalog Škorić te je obećao da će se sve izgraditi u najkraćem mogućem roku.

"Dat ćemo sve od sebe da sve napravimo u najkraćem mogućem roku. Što se tiče Splita i problema s prometom u Gradskoj luci, mi smo sve prezentirali Gradu Splitu i očekujemo da se odradi posao s GUP-om, generalnim urbanističkim planom", dotaknuo se i krucijalne prometne točke u splitskoj trajektnoj luci.

"Ovo je iznimno važno za građane i turiste"

Nakon njega je riječ uzeo župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban. Smatra da je posao koji danas i službeno kreće jako važan za sve građane, ali i turiste.

"Osjećam zadovoljstvo jer drugi najveći grad u državi, grad od 250.000 stanovnika ima samo jedan ulaz u grad. Danas kreće jedan megaprojekt za Splitsko-dalmatinsku županiju, za aglomeraciju od Trogira do Omiša. To je ovaj novi ulaz koji je posebno važan za grad Split. Ovo je iznimno važno za građane i turiste. Nadalje, ovo će biti najvažniji ulaz u grad Split.

Dotaknuo se i problema s gužvama, a posebice će prometni krkljanac biti izražene tijekom radova na spomenutom projektu.

"Suosjećam se sa svakim građaninom koji ima bilo kakav problem. Ali, nakon ovoga ćemo svim imati benefite. Gledajte, ja živim u Solinu, možete zamisliti kroz kakve gužve svaki dan prolazim. Ja, ali i svi građani. No ako ćemo se samo baciti demagogijom, ako ćemo samo se baviti prosvjedima, buntovima, i ako ćemo ništa ne raditi - onda uistinu nismo zaslužili da išta imamo. Vrijeme je da drugi grad u Republici Hrvatskoj dobije adekvatno prometnu infrastrukturu", govorio je župan Boban te je nadodao:

"Mi smo generacija koja mora iskoristiti blagonaklonost hrvatske Vlade"

"Kada se svako gradilište otvara, odmah se događa otpor. Mi smo generacija koja mora iskoristiti blagonaklonost hrvatske Vlade. Nadalje, moramo iskoristi EU fondove i to je naš zadatak, ustvrdio je župan Boban.

Na kraju je riječ preuzeo Oleg Butković, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture. Ponosno je otkrio da se kreće u realizaciju megaprojekta koji će biti važan za Split i Splitsko-dalmatinsku županiju.

"Počinjemo velike radove i probijamo tunel kroz Kozjak. Novi ulaz u grad Split uključuje i pristupnu cestu koju smo započeli raditi još prošle godine, a danas krećemo novi megaprojekt. Vrijednost ovog projekta je 75 milijuna eura bez PDV-a. U drugoj fazi nam je gradnja novog ulaza u grad Split, a za to se priprema kompletna studijska dokumentacija. Želio bih napomenuti da smo prije nekoliko godina održali sjednicu Vlade Republike Hrvatske i tada smo odlučili pokrenuti niz veliki projekata, a neki projekti su u kašnjenju. Primjerice, to je solinska Širina. Nitko ne koči taj projekt, ali ako pitate konzervatore i arheologe, njima je jako važno što smo te radove zaustavili i zbog toga provodimo dodatna istraživanja. To i mene frustrira, ali neke stvari moramo poštovati. No dobili smo sada i zeleno svjetlo konzervatora i ti radovi će se uskoro nastaviti", otkrio je Butković.

Kaštelani prosvjedovali

Tvrdi da on nije čovjek koji koči projekte, a rekao je i da mu je Split jako bitan.

"Danas je 2024. godina i snažno idemo u realizaciju svih projekata. Hvala svima, hvala Hrvatskim cestama koji zdušno i s velikim zalaganje rade svoj posao. Nisam čovjek koji koči stvari. Split mi je jako bitan i dao sam sve od sebe da se svi projekti pokrenu i da krenu. Kada se Grad Split odluči i kada oni definiraju kakav izlaz iz Splita žele, onda ćemo krenuti. U novcima nije problem, ali oni se moraju dogovoriti, pa ćemo onda započeti sve što smo planirali", zaključio je.

Nadodajmo na kraju da je nekolicina Kaštelana izražavala nezadovoljstvo dok su nadležni kinesku tvrtku uvodili u posao. Neki govori bili su popraćeni i zvižducima, a zabrinuti stanovnici smatraju da se ovom gradnjom kompletno devastira Kaštela i priroda na kaštelanskom području. Smatraju da će zagađenje ovog dijela Dalmacije biti još veće, a na licu mjesta ih je bilo desetak.

Nakon obilaska cestovnih projekata, potpredsjednik Vlade i ministar Butković obišao je radove u sklopu projekta novog putničkog terminala u Gradskoj luci Split, projektu za čiju je provedbu osigurano gotovo 6,8 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

