Službeno je: Velika Britanija priznala Palestinu

Britanski permijer objavio

Britanski premijer Keir Starmer objavio je da je zemlja službeno priznala Palestinu kao državu.

"Danas, kako bismo oživjeli nadu u mir za Palestince i Izraelce te rješenje s dvije države, Ujedinjeno Kraljevstvo službeno priznaje Državu Palestinu", rekao je premijer na X-u.

Odluka dolazi uoči konferencije Opće skupštine UN-a u New Yorku ovog tjedna, za koju se očekuje da će biti u velikoj mjeri posvećena pitanju palestinske državnosti.

Kanada i Australija također su u nedjelju službeno priznale palestinsku državnost.

