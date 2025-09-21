Službeno je: Velika Britanija priznala Palestinu

Britanski premijer Keir Starmer objavio je da je zemlja službeno priznala Palestinu kao državu.

"Danas, kako bismo oživjeli nadu u mir za Palestince i Izraelce te rješenje s dvije države, Ujedinjeno Kraljevstvo službeno priznaje Državu Palestinu", rekao je premijer na X-u.

Odluka dolazi uoči konferencije Opće skupštine UN-a u New Yorku ovog tjedna, za koju se očekuje da će biti u velikoj mjeri posvećena pitanju palestinske državnosti.

Kanada i Australija također su u nedjelju službeno priznale palestinsku državnost.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025