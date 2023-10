Službeno je! Filip Hrgović napada svjetski naslov: IBF mu dodijelio protivnika

Ono o čemu se već dugo priča konačno postaje službeno. Filip Hrgović uskoro bi mogao postati prvak svijeta u boksu.

Najbolji hrvatski boksač napada IBF pojas prvaka. Spomenuta organizacija osvježila je svoju ljestvicu izazivača i na prvo mjesto stavila Hrgovića.

Hrgović je trebao u borbu za pojas protiv Usika, no ukrajinski boksač ima druge planove i već je navodno dogovorio meč s Furyjem pa bi se tako Hrgović trebao boriti protiv Otta Wallina za IBF titulu, javlja Gol.hr.

Gotovo je sigurno da će Usik odbiti Hrgovića i izabrati Furyja, a onda hrvatski boksač mora pobijediti Wallina za vrh svijeta. IBF je najavio da neće podržati revanš Usika i Furyja i da će im oduzeti titulu ako se pobjednik toga meča ne bude borio protiv Hrgovića.

Hrgovićev meč za prvaka svijeta je na rasporedu iduće godine, a datum nije poznat.

"IBF je sada i službeno ažurirao rang-ljestvice teške kategorije i naredit će da se Filip Hrgović (IBF #1) i Otto Wallin (IBF #2) bore za slobodnu IBF titulu u teškoj kategoriji iduće godine, ako pobjedniku između Tysona Furyja i Oleksandra Usyka pojas bude oduzet kako se i očekuje. Anthony Joshua je IBF #3", napisao je Michael Benson.

