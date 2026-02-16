Službenik kršćanske crkve seksualno zlostavljao dječaka

Bivši službenik tajnovite kršćanske crkve, koji je za BBC priznao da je seksualno zlostavljao dijete u Kanadi, na slobodi je i više od dvije godine nakon priznanja. Robert Corfield je, suočen s novinarima BBC-ja, priznao da je 1980-ih godina seksualno zlostavljao dječaka Michaela Haveta.

Njegovo ime jedno je od više od 1100 prijavljenih na telefonsku liniju za žrtve zlostavljanja unutar crkve koja nema službeni naziv, ali je poznata kao Istina ili Dva po Dva. FBI je pokrenuo istragu o crkvi otprilike mjesec dana nakon što je BBC početkom 2024. objavio svoje istraživanje, no Corfield je i dalje na slobodi u američkoj saveznoj državi Montani, unatoč tome što kaže da su ga istražitelji posjetili prije više od godinu dana.

U međuvremenu se javio još jedan muškarac koji tvrdi da ga je Corfield također seksualno zlostavljao, i to desetljeće prije napada na Michaela, piše Index.

Ispitao ga FBI

U telefonskom razgovoru u prosincu 2025., Corfield je rekao da ga je FBI posjetio godinu dana ranije. "Došli su osobno. Uglavnom su prolazili kroz informacije, a ja sam im samo rekao istinu", kazao je.

Na pitanje je li im priznao da je zlostavljao danas 57-godišnjeg Michaela šest godina, počevši od njegove 12. godine, Corfield je odgovorio potvrdno, a zatim dodao: "Bilo je to prije godinu dana, ne sjećam se svih detalja."

Naveo je da je FBI "u tom trenutku bio zadovoljan" i da ga otad nitko drugi nije kontaktirao. Na pitanje boji li se uhićenja, Corfield je rekao: "Svjestan sam da ta mogućnost postoji." Dodao je da više ne prisustvuje crkvenim sastancima.

Nova žrtva

Prošlog mjeseca BBC-ju se javio još jedan muškarac koji tvrdi da ga je Corfield zlostavljao. Muškarac, koji ima pravo na anonimnost i kojeg ćemo zvati Edward, rekao je da ga je Corfield napao na kampiranju u Kanadi 1974. godine.

"Robert se naljutio na mene zbog nečega, ne sjećam se točno čega. Zatim me pozvao u kamper", ispričao je. "Sjećam se samo da je bio ljut i da me držao. Sjećam se jastuka presvučenih onim čudnim cvjetnim uzorkom iz 70-ih… na kraju me pritisnuo na krevet", dodao je.

"Njegov bijes prešao je u seksualni napad." Edward se prisjetio i drugog slučaja kada je vidio Corfielda kako promatra skupinu dječaka dok plivaju, "s dekom preko krila, radeći nešto neprimjereno ispod nje". Corfield je "stalno pripremao teren za napad", rekao je Edward.

Prijava napada

Pokušao je reći roditeljima što mu je Corfield učinio, ali kaže da "nisu htjeli ni čuti". Moć koju su imali crkveni djelatnici, takozvani radnici, značila je da ih se rijetko preispitivalo. "Kad se dogodio moj incident s Robertom, pokušao sam razgovarati s roditeljima, ali nitko od njih nije htio imati posla s tim jer je on bio propovjednik i nije mogao učiniti ništa loše", rekao je Edward.

Edward je napad prijavio kanadskoj policiji (RCMP) 2024. godine, ali tužiteljstvo je odbilo pokrenuti postupak zbog nedostatka dokaza. Corfield nije želio komentirati najnovije optužbe. Međutim, BBC je dobio uvid u dva privatna pisma koja je Corfield poslao Michaelu 2004. i 2005. godine, u kojima traži oprost, navodi da ide na terapiju te u jednom pismu spominje da sastavlja "popis žrtava".