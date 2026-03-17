Slučaj Thompson i terasa: Sud nije prihvatio kazneni nalog protiv Danke Derifaj

Općinski sud u Splitu nije prihvatio kazneni nalog iz optužnice protiv novinarke Danke Derifaj i još dvije osobe, koje se tereti za narušavanje nepovredivosti doma pjevača Marka Perkovića Thompsona. Kaznenim nalogom za njih se tražila uvjetna zatvorska kazna od četiri mjeseca s rokom kušnje od godinu dana, piše Net.hr.

Sud u svom obrazloženju navodi kako optužnica ne pruža dovoljno osnova za donošenje takve odluke. Zbog toga je predmet upućen optužnom vijeću na daljnje razmatranje. Pritom je važno istaknuti da sud ovom odlukom nije odlučivao o krivnji optuženih, već isključivo o proceduralnim uvjetima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Podsjetimo, optužnica je podignuta nakon što je Perković podnio kaznenu prijavu protiv novinarke i još dvije osobe, tvrdeći da su neovlašteno ušle u njegov dom u Splitu. Hrvatsko novinarsko društvo (HND) ranije je osudilo podizanje optužnice, nazvavši je opasnim presedanom i pritiskom na novinarske slobode.

S druge strane, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić ljetos je iz Splita poručio da su optužbe utemeljene, pozivajući se na zaštitu privatnosti doma.