Slučaj šibenske sutkinje Šupe koja je primila mito za oslobađajuću presudu - Dokazi USKOK-a su pribavljeni zakonito

Ključni dokazi protiv Maje Šupe, nekadašnje sutkinje u Šibeniku koju je prije pola godine USKOK optužio za primanje 15 tisuća eura mita, ipak su pribavljeni zakonito!

Odlučio je tako splitski sud, no branitelji optuženih imaju pravo žalbe na tu odluku pa će se vijećanje o pravomoćnosti optužnice još pričekati. Makar, iskustvo je pokazalo, da u golemom postotku slučajeva obrana ne uspijeva 'oboriti' predmet u ovoj fazi, gotovo uvijek dođe do suđenja.

Optuženi su i Blaž Petrović te Branimir Zmijanović

A prijedlozi odvjetnika doista su bili na granici fikcije i stvarnosti: ukratko, predložili su da se dokazi izdvoje kao nezakoniti jer vještaci Centra za forenzična ispitivanja Ivan Vučetić (gdje je obavljeno grafološko vještačenje potpisa na isplatnicama) primaju plaću od istog poslodavca kao i tužitelji USKOK-a pa tu dolazi do sukoba interesa; a nije im se svidjelo niti što pri tužiteljstvo pri ispitivanju ključnih svjedoka nije pozvalo optužene da se suoče s tim svjedocima...

Splitski sud je odbio takve zahtjeve obrane. Smatraju da nema govora o nekakvom pogodovanju odnosno vještačenju koje bi išlo na ruku tužiteljima jer je 'Centar Ivan Vučetić ovlašteno tijelo, nagrađivano zbog svog rada, u kojem su vještaci neovisni stručnjaci'. Što se tiče suočavanja, i taj prijedlog je odbijen jer tužiteljstvo provodi istragu, a 'nigdje u Zakonu o kaznom postupku nije navedeno da je potrebno suočiti svjedoka s optuženim', pogotovo ne u fazi istrage. Tijekom izglednog suđenja do toga će sasvim sigurno doći.

Pored bivše sutkinje Šupe, optuženi su poznati zagrebački poduzetnik Blaž Petrović te šibenski odvjetnik Branimir Zmijanović. Riječ je o slučaju koji se vodio protiv Petrovića i Ivice Kodžomana, tadašnjeg pravnika i rukovoditelja Pravnog, kadrovskog i općeg odjela u Hrvatskim šumama. Protiv njih dvojice se vodio postupak zbog zlouporabe položaja i ovlasti, odnosno poticanja – Petrović je nagovorio Kodžomana da pred sudom prizna kako je Petrovićeva firma 'Gambino' vlasnik 54 tisuće kvadrata zemljišta, a zauzvrat će platiti Hrvatskim šumama nešto više od tri milijuna kuna.

Postala pravomoćna niti godinu kasnije

Sutkinju Šupe je kontaktirao odvjetnik Zmijanović te je ona odnijela oslobađajuću presudu – smatrala je kako tužiteljstvo nije imalo dokaza te je 'sve temeljeno na spekulacijama'. Za takvu presudu, smatraju na USKOK-u, Šupe je dobila 15 tisuća eura. I to šest tisuća prije same presude, a ostalih devet nakon i to 'zamaskirano' kroz fiktivni ugovor o kupoprodaji nekretnina iz lipnja 2013. na ime majke Janje Šupe, a prvu uplatu je izvršio Tomas Rajner, tadašnji bliski Petrovićev suradnik. Zanimljivo, presuda sutkinje Šupe kojom je oslobodila Petrovića i Kodžomana postala je pravomoćna niti godinu kasnije, viši sud je dakle potvrdio tu njenu odluku. Tada joj je prema dogovoru i isplaćen ostatak od devet tisuća eura mita, smatraju u USKOK-u.