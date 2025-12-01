Slučaj ozlijeđene časne dobio neočekivan obrat: nema dokaza o napadu?

Ni tri dana nakon što je u Zagrebu ozlijeđena časna sestra, javnost potresena tim događajem nije dobila odgovor na to što se zapravo dogodilo. Pojavile su se različite teorije i nagađanja, ali službena potvrda i dalje izostaje.

Časna sestra u KBC Sestre milosrdnice zaprimljena je u petak popodne. Imala je ubodnu ranu u predjelu trbuha. U bolnicu je došla u pratnji poznate osobe, a policiju su obavijestili liječnici.

S obzirom na to da je časna sestra ujedno učiteljica razredne nastave u jednoj zagrebačkoj školi, kratko priopćenje o slučaju uputila je i Vlada: "Vezano uz jučer ozlijeđenu časnu sestru, učiteljicu u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi, policijski službenici i zdravstveni djelatnici poduzeli su sve žurne mjere i radnje. U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se rasvijetlile sve okolnosti."

Na policiju je apelirao i gradonačelnik Tomislav Tomašević. Istaknuo je i da su brojni građani uznemireni zbog događaja te da žele znati što se dogodilo.

A upravo je nedostatak informacija iz PU zagrebačke doprinio tomu da se javnim prostorom prošire sumnje i spekulacije koje idu od toga da se časna sestra sama ozlijedila do toga da ju je, potaknut vjerskom mržnjom, ozlijedio migrant koji je vikao "Allahu Akbar". Pretpostavke idu čak i do toga da je žena potaknuta na samoozljeđivanje kako bi se u javnosti stvorila atmosfera straha.

Zabrinuta javnost sada je prepuštena informacijama iz medija i društvenih mreža jer se policija o slučaju oglasila samo jednom, i to dan nakon što je ozlijeđena žena primljena u bolnicu. Šturo su priopćili da zagrebačka policija istražuje slučaj. Nisu naveli ni da policija traga za počiniteljem, ali ni pozvali svjedoke da se jave s obzirom na to da se radi o gusto naseljenom području, a incident se zbio usred dana.

I dok se čeka službena potvrda o incidentu, šire se različite informacije.

Sama se ozlijedila

Teleskop tvrdi da iz pouzdanih izvora doznaje da u ovom trenutku ne postoje dokazi da je časna sestra napadnuta, kao ni to da je ozljeđivanje povezano s trećom osobom. Posebno su naglasili da nema dokaza da je navodni napadač bio Afganistanac, kako se posljednjih dana masovno tvrdilo na društvenim mrežama. Prema saznanju Teleskopa, žena se najvjerojatnije sama ozlijedila.

Istraga u bolnici

Dodatnu kontroverzu cijelog slučaja izazvala je objava navodnog nalaza iz bolnice prema kojem je časna sestra liječnicima rekla kako je napadnuta na ulici te da ju je napadač tri puta pokušao ubosti. Fotografiju nalaza podijelio je jedan slovenski medij, a prema našim informacijama, u tijeku je istraga KBC-a Sestre milosrdnice kako bi se otkrilo tko je dokument pustio u javnost.