SLUČAJ DESINEC Radnice s benzinske opisale detalje incidenta: "Rakete i baklje su aktivirali pored samih agregata za točenje goriva, što me dodatno prestrašilo"

U neredima na autocesti A1 kod odmorišta Desinec u svibnju prošle godine ozlijeđeno je desetak policajaca, a dvoje navijača ranjeno. Za 42 navijača policija je prikupila dovoljno dokaza za optužnicu.

U optužnicama su i iskazi djelatnica s benzinske pumpe koje su se u trenutku napada nalazile na radnom mjestu.

Radnice su se šokirale kad su navijači krenuli izlaziti iz vozila i napadati policajce, al su ipak ostale dovoljno pribrane da pobjegnu u ured upravitelja i zaključaju se. Cijeli napad i nerede gledale su na nadzornim kamerama, strahujući za vlastiti život s obzirom na to da su navijači palili baklje i bacali ih na prostor pumpe neposredno uz agregate za gorivo. Zbog zapaljivosti para i visokih temperatura sve je moglo eksplodirati.

"Tog dana radila sam u popodnevnoj smjeni, od 14,00 do 22,00 sata, s kolegicom. Nisam znala da se tu večer u Zagrebu odigrava nogometna utakmica između Dinama i Hajduka. Uobičajena je praksa da se benzinska postaja, zatvara kada navijači iz Zagreba odlaze prema Dalmaciji, a to sve zbog toga što se navijači zaustavljaju na odmorištu, nakon čega ulaze u prodavaonicu benzinske gdje kradu razne artikle, uglavnom pića, pivo, a to rade navijači svih skupina. U više navrata sam svjedočila tim krađama. Zbog toga je praksa da na odmorište dolazi određeni broj policijskih službenika kako bi se one spriječile. Oko 21 sat došao je jedan policajac i rekao da zatvore postaju te da će oni blokirati ulaz na odmorište zbog dolaska navijača Hajduka", rekla je jedna od radnica.

"U jednom trenutku vidjela sam kako je policija zatvorila ulaz na odmorište, izašla sam i vidjela zastoj vozila na autocesti, točno u ravnini s benzinskom postajom. Nazvala sam kolegu koji je trebao doći u noćnu smjenu kako bi mu rekla da je zastoj na autocesti, mislila sam da je bila prometna. U tom trenutku su iz vozila počeli izlaziti ljudi, ali nisam vidjela da bi oni imali kakva navijačka obilježja. Nazvala svoga šefa i rekla mu da zatvaramo benzinsku postaju i da ćemo ugasiti svjetla, jer dolaze navijači i kako ne bi misli da pumpa radi - ispričala je djelatnica. Sve su elektronski zaključali kad je netko počeo lupati po vratima. Prepala se dok nije shvatila kako se radi o konobarici kafića u sklopu pumpe. Ušla je u zadnji tren prije nego su dotrčali nepoznati muškarci", nastavila je svoju ispovijest prestravljena djelatnica benzinske pumpe.

"Otišle smo u ured voditelja, gdje smo se sakrile i tamo na monitoru gledale video nadzor. Veliki broj ljudi, vjerojatno navijača, trčali su odmorištem i postajom prema policajcima. Bila je velika buka i galama, a čula sam i pucnjeve. Dobro sam vidjela da ti navijači pale baklje i ispaljuju rakete, a sve prema mjestu gdje su se nalazili policajci. U jednom trenutku je prostor benzinske postaje, zbog pucanja raketa i paljenja baklji, bio osvijetljen crvenim svjetlom. Rakete i baklje su aktivirali pored samih agregata za točenje goriva, što me dodatno prestrašilo, zbog mogućnosti izazivanja požara ili eksplozije benzinskih para", ispričala je djelatnica, piše RTL.

Istu priču ponovila je i njezina kolegica, ali i dodala još neke detalje.

"Konobarica iz kafića u posljednji trenutak pobjegla na sigurno nakon što je čula pucnjeve", rekla je.

I iz Centra za forenzička ispitivanja Ivan Vučetić potvrdili su da je postojala opasnost od veće katastrofe nakon što je provedeno vještačenje predmeta pronađenih na mjestu događaja odnosno bengalki i ostalih pirotehničkih sredstava.

"Dostavljena pirotehnička sredstva mogu u svom krugu djelovanja izazvati niz štetnih posljedica kao što su opekline na tijelu. Izgaraju na visokim temperaturama (700- 2500 ºC) i mogu vrlo lako uzrokovati opekline ili od izravnog kontakta s pirotehničkim plamenom ili u neposrednoj blizini."