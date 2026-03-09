Sljedeća dva dana dijelovi Splita i Dalmacije bez struje, lista je dugačka

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom utorka i srijede ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
UTORAK, 10.3.
Mjesto: Ogorje Gornje, Muć Donji, Tokići i Matende
Ulica: Ogorje Gornje, Muć Donji, Tokići i Matende
Očekivano trajanje:
09:00 - 12:00
Mjesto: Podstrana
Ulica: ZVONIMIROVA-81,DOM.RATA 39,39A.
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: Split
Ulica: STJEPANA DRŽISLAVA12-14,STJEPANA SULIMANCA-5,TIJARDOVIĆEVA-24
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: Brela
Ulica: predio "Jakiruša",ulice Boričak,Jakiruša,Put počivala,zapadni dio ulice Put Luke
Očekivano trajanje:
10:00 - 12:00
Mjesto: Dubci
Ulica: Dubci,Šodani
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
SRIJEDA, 11.3.
Mjesto: DRAČEVAC
Ulica: DRAČEVAC KOD 14
Očekivano trajanje:
09:00 - 12:00
Mjesto: ŠOLTA, NEČUJAM
Ulica: UVALA PIŠKERA 1-7,UVALA MASLENICA 1-21,KAMENITA 2-10,STRMA 1-24,PODREDE 1-10 I MJESTO NEČUJAM
Očekivano trajanje:
09:00 - 12:00
Mjesto: ŠOLTA, NEČUJAM
Ulica: OBALA SV.PETRA
Očekivano trajanje:
09:00 - 10:00
Mjesto: SPLIT
Ulica: PUT ŽNJANA 12A,B,C
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: KLIS
Ulica: Belimovača, Trg Mejdan, Šubića Kliških, Petra Kružića, Kliških Uskoka, Pleštinići, Senjska, Kneza Mislava, Radići Mejdanski
Očekivano trajanje:
09:00 - 12:00
Mjesto: KAŠTEL STARI
Ulica: DR.FRANJE TUĐMANA KOD 908
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
Mjesto: SPLIT
Ulica: STARČEVIČEVA 30
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: PRUGOVO
Ulica: MILINI I PUT MILINA
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: NEORIĆ
Ulica: ČELANI,GALEŠIĆI,JOKINI,PIPLICE,STRME,PODGRADINA,ŠUVIJE,TORINE,VEJIĆI,ZUBANI
Očekivano trajanje:
08:30 - 16:00
Mjesto: SPLIT
Ulica: STARČEVIČEVA 25
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30