SLIJEPE OSOBE OSTAJU BEZ VAŽNE USLUGE Tokić: "Najavljeno je da će tijekom lipnja biti raspisana nova faza"

Županijska udruga slijepih Split je 14.07.2023. predstavila rezultate projekta " 3P - Pratiteljice, Pomoćnice, Prijateljice II" na održanoj završnoj konferenciji za medije. Projekt je financiran u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 98.286,55 EUR s duljinom trajanja od 8 mjeseci.

Cilj projekta bio je povećanje zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih žena s nižom razinom obrazovanja uz povećanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba na području: općine Split, Grada Solina, Grada Kaštela, Grada Omiša i Gradova Hvar i Starigrad na otoku Hvaru.

Projektnim aktivnostima obuhvaćeno je 16 domaćica i 97 krajnjih korisnika uz isporuku 540 paketa higijenskih i kućanskih potrepština. Korisnici na projektu su većinom slijepe osobe kojima je bila potrebna pomoć u održavanju čištoće prostora.

Projekt se provodio u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područna služba Split; Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Područni ured Split i Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Područni ured Omiš.

U prostorijama udruge okupile su se gerontodomaćice i predstavnici udruge kako bi zajedno obilježili kraj još jedne uspješne faze Zaželi programa za zapošljavanje žena.

Ivan Tokić, predsjednik Županijske udruge slijepih Split istaknuo je kako je ovo jedan od najdražih projekata našim korisnicima jer ih redovito, jednom do dva puta tjedno netko obiđe i porazgovara s njima.

"U najavi je nova faza Zaželi programa koja bi trebala trajati 3 godine, jer ova faza od 6 mjeseci rada svima je jasno da je jako kratak period. Taman se korisnici naviknu na uslugu kojoj ubrzo dođe kraj. Međutim, najavljeno je da će tijekom lipnja biti raspisana nova faza na koju se možemo javiti, ali još čekamo raspisivanje Natječaja. Nažalost, što natječaj bude više kasnio to znači da će toliko kasniti i provedba, što znači da će korisnici opet jako dugo biti bez usluge", zaključio je Tokić.

Sandi Jurčev ovo je drugi put da radi kao gerontodomaćica u Županijskoj udruzi slijepih Split u sklopu Zaželi programa. Za medije je opisala tipičan dan kod korisnika. Dolazak u domove korisnicima znači da barem na nekoliko sati nisu sami, imaju nekog kome se mogu obratiti, zamoliti tu osobu da im otiđe do dućana ili ljekarne. Npr. svaki utorak odlazim kod jedne korisnice, prvo je druženje i kava, njoj treba isključivo čišćenje jer živi sa suprugom i sinom koji nisu vični kućanskim poslovima. Imamo po 6 korisnika, zapravo smo njima ispomoć u unutarnjim i vanjskim aktivnostima koje nisu u mogućnosti obavljati sami zbog svog invaliditeta. Volim socijalni aspekt rada, sama se tako korisno osjećam jer pomažem drugima, oplemenjuje me i čini boljom osobom. Za kraj, Jurčev je istaknula kada imate 50+ teže se zaposliti, teže je doći do bilo kakvih poslova pogotovo u nekoj svojoj struci. Prošle godine sam se javila na prvi projekt i to mi se jako svidjelo i tako je onda išlo spontano i na drugi. A nadam se i na sljedeći.

Nakon konferencije za medije, a u dobroj vjeri za što skorijim raspisivanjem novog natječaja, gerontodomaćice i zaposlenici udruge nastavili su razmjenjivati iskustva i dogodovštine s terena uz prigodnu zakusku.