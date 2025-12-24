Slijep je na jedno oko, a na Badnjak je započeo nevjerojatni preokret svoje reprezentacije

Burkina Faso je u dramatičnoj utakmici prvog kola skupine E Afričkog kupa nacija svladala Ekvatorijalnu Gvineju rezultatom 2:1. Ekvatorijalna Gvineja vodila je sve do pete minute sudačke nadoknade zahvaljujući pogotku Marvina Anieboha, no tada je uslijedio potpuni preokret. U 95. minuti izjednačio je Georgi Minoungou, a samo tri minute kasnije Edmond Tapsoba donio je Burkini Faso pobjedu i veliko slavlje.

Posebnu težinu ovom trijumfu daje činjenica da je izjednačujući pogodak postigao 23-godišnji Minoungou, nogometaš koji vidi samo na jedno oko. On je 2022. godine iz druge češke lige preselio u drugu momčad Seattle Soundersa, a nakon godinu i pol izborio je mjesto u prvoj MLS ekipi. Međutim, pripreme u Marbelli pretvorile su se u životnu dramu.

Nakon nekoliko treninga njegovo je oko zbog infekcije počelo naglo oticati i svrbjeti. U početku nije shvaćao ozbiljnost situacije, no stanje se ubrzo pogoršalo, prenosi sportklub.

"Najprije je postalo crno, zatim crveno, a nakon dva tjedna potpuno bijelo", ispričao je u lipnju za Sport Bible. Hitna operacija nije pomogla jer su živci na lijevom oku u potpunosti odumrli.

"Taj turnir mi je promijenio karijeru jer se MLS često ne prati dovoljno"

Liječnici su mu tada rekli da više nikada neće igrati nogomet, no Minoungou nije prihvatio takvu sudbinu. Zamolio je klub da mu dopusti nastavak treninga.

"Rekao sam: ako budem dobar, nastavljam, ako ne – prestajem", prisjetio se. I pokazalo se da je bio više nego spreman.

"Radio sam jače nego ikad. Nisam više mogao vidjeti sve, ali sam osjećao igru i čitao situacije. Mozak se prilagodio. Ponekad uopće ne vidim braniča – jednostavno ga osjetim i promijenim smjer. Instinkt i osjećaj postali su presudni", objasnio je.

Put do statusa reprezentativca i strijelca na Afričkom kupu nacija otvorilo mu je Svjetsko klupsko prvenstvo održano prošlog ljeta, prenosi sportklub.

"Taj turnir mi je promijenio karijeru jer se MLS često ne prati dovoljno", rekao je u razgovoru za Afrički nogometni savez.

Reprezentacija Burkine Faso, čije boje brani iako je rođen i odrastao u Obali Bjelokosti, danas zasigurno s ponosom gleda na svog junaka koji je nogometnu afirmaciju pronašao daleko od afričkog kontinenta.