Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: "Moguće je da je i ovo uzrok..."

Pripremio sam se na najgoru sliku, ali ne dovoljno. Ovo je baš grozno, rekao je kratko potreseni ronilac Renato Huba, koji je u četvrtak među prvima stigao na mjesto strašne tragedije u mjestu Bunica kraj Senja. Ondje su poginule dvije žene i dva muškarca, svi Maltežani, nakon što su Range Roverom sletjeli s ceste u provaliju duboku 70 metara, a zatim u more.

"Očekivao sam ružno, ali ovako ružno ne..."

Huba se ronjenjem bavi više od 30 godina, a iako je u životu imao sličnih intervencija, ova mu je, kaže, jedna od najtežih.

"Auto je pao na nekih 11 ili 12 metara dubine. Uspjeli smo izvući stvari, mobitele, ženske naočale, puno bombona... Tragedija je velika, izgubljena su četiri ljudska života. Užas", dodao je, piše 24sata.

Istaknuo je da je akcija izvlačenja potopljenog automobila bila prilično zahtjevna. Auto je, kaže, sav spljošten. Doteglio je i vozilo do Sibinja te ga u konačnici prikvačio za sajlu vučne službe i pripremio za izvlačenje.

Čim su olupinu izvukli na suho, javnost je mogla vidjeti što su sve nesretni ljudi prošli. Kako doznajemo, od siline udara u stijene odmah je otpao jedan od kotača vozila. Krov je bio zgnječen. Aktivirao se samo zračni jastuk vozača, ali ni on nije bio od pomoći.

Kako su rekli mještani, da nešto nije u redu, navodno je prvi primijetio vozač automobila koji je bio ispred njih. Range Rover mu je navodno samo "nestao" iz retrovizora na ravnom dijelu Jadranske magistrale. Doslovno je stao i tražio ih. Čim je vidio auto, zvao je pomoć.

Među prvima je na intervenciju stigao policajac Policijske postaje Senj Jasmin Mujaković. Kako su nam opisali ljudi, sišao je s ceste na obalu te hrabro skočio u hladni Jadran kako bi pokušao spasiti ljude. Nažalost, za to je bilo prekasno.

"Kad je vidio auto u moru, po šikari se spustio do obale, skinuo uniformu i skočio u hladno more. Zaronio je na dubinu od 10-ak metara i pokušao nekako otvoriti, pokidati vrata. Nije mogao ništa zbog velikog oštećenja na vozilu i pritiska vode. Pokušao je to u nekoliko navrata. Izranjao je pa zaranjao", opisao je za 24sata Adrian Karamba iz vučne službe, koji nije skrivao riječi hvale za policajca, njegove kolege i ronioce.

"Nakon 15 minuta došla je pomorska policija i krenuli su organizirati spašavanje. U međuvremenu je tijelo jedne žene isplivalo na površinu, nekih 200 metara dalje od auta", kaže Karamba.

"To je težak automobil"

Kako su izvijestili iz Policijske uprave ličko-senjske, vozilo zagrebačkih registracijskih oznaka kretalo se iz smjera Rijeke prema Senju. Iz zasad nepoznatog razloga, vozač je izgubio nadzor u blagom lijevom zavoju.

"Automobil je skrenuo udesno, udario u dva zaštitna kamena stupa, sletio s kolnika u provaliju duboku oko 70 metara te završio u moru", naveli su iz policije. Sve se odvilo u četvrtak, nešto iza 16 sati.

24sata neslužbeno doznaju kako su Maltežani unajmili automobil u Zračnoj luci "Dr. Franjo Tuđman".

Tijela stradalih iz mora su izvukli pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Gospić, a potom su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci radi obdukcije i identifikacije. Službene potvrde o njihovom identitetu očekuju se nakon obdukcije iako su naše službe već prenijele vijest malteškim diplomatima. Neslužbeno doznajemo kako je moguće i da ovo neće kvalificirati kao prometnu nesreću nego prometni događaj, s obzirom na to da postoji mogućnost da je vozaču pozlilo u vožnji, što će službeno pokazati nalaz obdukcije. Jedna od teorija je i da je vozač zaspao u vožnji.

"Nalazi se blizu mora te je ondje vjetrovito"

Da je to malo vjerojatno, kaže sudski vještak za promet Goran Husinec.

"Prema tome kako automobil izgleda nakon vađenja iz mora, pretpostavka je da je vozač vozio brzo. To je težak automobil. S obzirom na informaciju kako su to vozilo unajmili, za pretpostaviti je da nisu dobro poznavali njegove mogućnosti, odnosno da nisu njime dobro vladali", rekao je Husinec.

Pojasnio je i opasnosti koje vladaju na toj dionici.

"Ta cesta DC8, koju još neki zovu starim imenom Jadranska magistrala, je skliska. Nalazi se blizu mora te je ondje vjetrovito. Upravo taj vjetar nanosi sol, što asfalt čini skliskim. Za očekivati je da stranci nisu poznavali taj teren i tu opasnost. Ondje nije jednostavno voziti", upozorio je Husinec.