Slavni nogometaš prekida karijeru zbog strašne obiteljske tragedije?

Bivši slovenski reprezentativac Kevin Kampl (35) već je neko vrijeme izvan terena i ne konkurira za momčad RB Leipziga. Posljednji put nastupio je 8. listopada u prijateljskoj utakmici protiv Dukle Prag, dok mu posljednji službeni nastupi sežu u rujan, kada je u tri bundesligaška kola skupio tek po minutu igre. Od tada nije bio ni na klupi za pričuve, a njegov izostanak objašnjava se osobnim razlozima.

Tragedija

Njemački mediji, među njima Bild i Leipziger Volkszeitung, navode kako je Kampl, nakon niza ozljeda i smrti brata, odlučio napustiti Leipzig te razmišlja o prekidu profesionalne karijere. U klubu je od 2017. godine, a aktualni ugovor veže ga do kraja ove sezone. Prema pisanju Bilda, klub i igrač navodno rade na prijevremenom raskidu suradnje.

Kampl se, prema istim izvorima, vratio u rodni Solingen, što je dodatno potaknulo nagađanja da je već prekinuo ili čak završio karijeru. Službene potvrde zasad nema. Nakon smrti brata slovenski veznjak trenirao je prema individualnom programu.

Reakcija kluba

Na napise u medijima reagirao je RB Leipzig, poručivši kako odluka još nije donesena te da je fokus kluba na igračevu privatnom životu i obitelji.

„Tijekom proteklih nekoliko tjedana vodili smo nekoliko otvorenih i iskrenih razgovora s Kevinom o ovim vrlo posebnim okolnostima i njegovoj obiteljskoj situaciji. Na stolu je nekoliko opcija, ali još nije donesena nikakva odluka. Ako bude nešto za objaviti, naravno da je na Kevinu da nas o tome obavijesti.

Ovo je privatna situacija i želio bih više obzira i osjetljivosti od strane nekih ljudi, osobito jer još ništa nije odlučeno. Najvažnija stvar za nas, što je utjecalo i na naše postupke u posljednjih nekoliko tjedana, jest dobrobit Kevina i njegove obitelji“, rekao je sportski direktor Marcel Schäfer.