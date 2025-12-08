Slavni nogometaš izgradio luksuzne vile u Dalmaciji sa suprugom, a potom im se brak raspao

Slavni nogometaš Mats Hummels i njegova tadašnja supruga Cathy Fischer nekoć su slovili za jedan od najpoznatijih parova u Njemačkoj, on svjetski poznat sportaš, ona uspješna voditeljica, model i influencerica.

Zajedno su ulagali u luksuzne nekretnine, pa su tako uložili i u Hrvatskoj, u Posedarju, gdje su izgradili čak šest vila na terenu u blizini Masleničkog mosta. Najveću među njima, vilu Cama, zadržali su za sebe.

Navodno je Hummels u projekt uložio oko tri milijuna eura, a vila raspolaže s četiri spavaće sobe, saunom, teretanom, bazenom i dvjema kuhinjama, piše Story.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Good Cama (@goodcama)

Njihova ljubavna priča započela je još u tinejdžerskim danima, oboje su imali 19 godina kada su se zaljubili. Vjenčali su se u lipnju 2015., a dvije godine ranije Cathy je ponijela titulu najljepše žene nogometaša. Tri godine nakon svadbe dobili su sina Ludwiga i činilo se da pred očima javnosti žive mirnu obiteljsku idilu.

No, iza kulisa situacija je bila sasvim drukčija. Cathy je kasnije otkrila kako se dugo borila s depresijom, što je duboko utjecalo i na njezin brak. Na seminaru o ženskom zdravlju hrabro je progovorila o emocionalnoj udaljenosti i osjećaju otuđenosti koji su je pratili.

"Mentalna bolest nema lice", izjavila je, dodavši da je često osjećala kako svojom borbom opterećuje supruga.

"Naravno da sam mu govorila: ‘Žao mi je što se ponašam čudno, ali jednostavno se ne osjećam dobro. Trenutno ti ne mogu pokazati ljubav.’"

Par se službeno razveo u prosincu 2022. Hummels je ubrzo nakon toga uplovio u novu vezu s 11 godina mlađom manekenkom Nicolom Cavanis. Cathy danas sebe na Instagramu opisuje kao "slobodnu bavarsku mamu, sretno razvedenu".

U travnju 2025. nogometaš je objavio da se povlači iz profesionalnog sporta, a na oproštajnu utakmicu u kolovozu nije pozvao bivšu suprugu, ali, pisali su mediji, ni njihova sedmogodišnjeg sina. Kako je ustvrdila Cathy, njihov sin Ludwig je vijest o završetku očeve karijere doznao iz novina.