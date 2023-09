SLAVNI HRVATSKI RUKOMETAŠ Buntić neće u pritvor zbog napada na ženu: "Da nisam pobjegla, bila bih mrtva"

Denis Buntić, bivši hrvatski rukometni reprezentativac, neće u pritvor nakon što je napao ženu te je jučer priveden na ispitivanje. Policija mu je u kući našla i hrpu oružja - automatske puške, zolje i streljivo.

Njegova supruga opisala je za portal Bljesak.info napad i kazala da je razočarana odlukom Općinskog suda u Ljubuškom.

"Zatvorila sam oči i rekla - što bude, bude"

"Svi smo u šoku. Da je bilo tko drugi na njegovom mjestu, on bi ostao u pritvoru. Tu su oružje, nasilje pred maloljetnim djetetom pod utjecajem droge i alkohola", kazala je za Bljesak.info. Prepričala je napad te naglasila kako je u jednom trenutku "zatvorila oči i rekla - što bude, bude". Javno je odlučila progovoriti o svemu jer strahuje za vlastiti život.

"Da nisam pobjegla, bila bih mrtva"

"Da je bilo koji sud biom Livno, Mostar, Široki Brijeg...to bi bilo osuđeno. To su četiri zolje, to su automati, bombe, kalašnjikovi. To je arsenal oružja u kući. Da je imao vremena doći do njega, on bi mene ubio. On je mene odlučio ubiti.

Okrenuo se samo na sekundu, što sam ja iskoristila za bijeg kroz balkonska vrata. Da nisam pobjegla, bila bih mrtva na licu mjesta", ispričala je Klara. Ističe kako je razočarana činjenicom da je slučaj dodijeljen Općinskom sudu u Ljubuškom.

"Zašto nisu pročitali činjenice da mu majka radi na sudu. I to je greška", navodi Klara. Nada se kako će pod utjecajem javnosti doći do promjene suda i konačno prave odluke. "On je na kavi, a učinio je monstruozno djelo", navela je.

"Kada u njemu proradi zlo nakon alkohola i droge, neprepoznatljiv je"

Osvrnula se i na navode pojedinih portala o nasilju te potvrdila kako je pet godina trpjela obiteljsko nasilje. "On ima 160 kg, a ja 50. Nemoguće je da se čovjek obrani, da čovjek stane i postavi se. Kada u njemu proradi zlo nakon alkohola i droge to je neprepoznatljiv čovjek", ispričala je za Bljesak.info.

Dodala je kako su joj nakon prijave kazali kako će Buntić biti u zatvoru minimalno 5-6 mjeseci te nije mogla ni pretpostaviti kako će on već u subotu biti na slobodi. Ujedno tvrdi da postoji i audiozapis nasilja te dodaje kako su sve osobe koje su ga poslušale zgrožene brutalnošću napada.

U kući mu našli zolje, automatske puške i streljivo

Podsjetimo, Denis Buntić je osumnjičen za kazneno djelo nasilje u obitelji i nedopušteno držanje oružja i eksplozivnih stvari. "Prijedlog za pritvor je podnesen zbog opasnosti od utjecanja na svjedoke i opasnosti da će ponoviti kaznena djela", potvrđeno je ranije iz Tužiteljstva Županije zapadnohercegovačke.

U njegovoj kući je, doznajemo, pronađena veća količina oružja koja uključuje automatske puške, zolje i streljivo. Podsjetimo, Denis Buntić se od reprezentativne karijere oprostio 2018. godine. U hrvatskom dresu osvojio je dva svjetska srebra, europsko srebro i broncu te olimpijsku broncu 2012.