SLAVNA PJEVAČICA IZNENADILA IZGLEDOM Celine Dion prvi put u javnosti nakon četiri godine

Celine Dion, proslavljena kanadska pjevačica, pojavila se prvi put u javnosti nakon što je prije četiri godine objavljeno kako se bori s vrlo rijetkom bolesti, tzv. sindromom ukočene osobe koji pogađa jednog čovjeka na milijun.

Glazbena diva je s članovima svoje obitelji nazočila NHL utakmici u Las Vegasu, te je srčano bodrila svoju momčad, Montreal Canadiens čija je velika obožavateljica, u susretu s Vegas Golden Knights.

Pjevačka zvijezda, poznata po hitovima 'My Heart Will Go On', 'I'm Alive' i 'Because You Loved Me', povukla se iz javnosti nakon što je objavljeno kako ima zdravstvene tegobe uslijed tzv. sindroma ukočene osobe, zbog čega trpi velike bolove i pati od grčeva, piše tportal.

Glazbenica je nakon utakmice ušla je u svlačionicu i razgovarala s igračima. Usprkos ozbiljnim zdravstvenim problemima, slavna Kanađanka bila je odlično raspoložena. Društvo su joj pravili sinovi Rene-Charles, Eddy i Nelson koji su se zatim fotografirali s nekim igračima, a fotografije Celineinog posjeta našle su se i na Instagram profilu tog kanadskog kluba te su mnogi komentirali kako pjevačica izgleda sjajno.

Dion (55) je svoju dijagnozu objavila u prosincu 2022. godine nakon što je otkazala niz koncerata i tako završila svoju svjetsku turneju 'Courage'.

Inače, sindrom ukočene osobe je rijedak, progresivni neurološki poremećaj, koji može uzrokovati ukočenost mišića u torzu, rukama i nogama. Njezina sestra je ljetos objavila kako je pjevačica u lošem stanju te da liječnici ne mogu pronaći lijek koji djeluje.

'Ne možemo naći nikakav lijek koji djeluje, ali važno je da imamo nadu. Mislim da je uvijek važno odmoriti se. U jednom trenutku, vaše srce i vaše tijelo pokušavaju vam nešto reći. Važno je slušati ga. Ona se uvijek trudila biti najbolja i vrhunska, postavljala je ciljeve iznad svojih fizičkih granica', rekla je tad Celineina sestra Claudette u razgovoru za Le Journal.

Kako se ljetos pisalo, Celine je imala velikih problema s hodanjem i prepuštena je na milost i nemilost grčevima. Za oboljele od tog sindroma se kaže da postaju 'ljudski kipovi', a Celine je tad hodala pogrbljeno i mjesecima nije napuštala svoj dom zbog iscrpljujuće bolesti.