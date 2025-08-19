Slavlje u obitelji Dragojević: Šesto dijete za 18. obljetnicu braka

Petar Dragojević i njegova supruga Andrea dobili su najljepši poklon za 18. godišnjicu braka. Naime, na svijet je prošle srijede stiglo njihovo šesto dijete, djevojčica Teresa. S "rekorderom po očinstvu" među domaćim pjevačima družio se reporter Nove TV.

Nakon četiri sina i kćeri, obitelj Petra Dragojevića postala je bogatija za još jednog člana. Pjevačeva lijepa supruga Andrea 13. kolovoza u splitskom rodilištu na svijet je donijela djevojčicu.

''Napokon je došla kući, svi smo zadovoljni, sretni. Djeca zadovoljna, svi oko nje, što god treba, svi su tu. Stalno je ljube, hoće je nositi. To je cirkus, nova igračka je došla u kuću (smijeh).''

Poznato je da bračni par Dragojević svojoj djeci daje biblijska imena pa su tako i novorođenoj mezimici odabrali ime Teresa. Kao i svaki put dosad, pjevač je bio na porođaju i prerezao pupčanu vrpcu.

''Ja moram reći samo jednu stvar – da ljudi to moraju doživjeti, da vide kako je ženi teško i kako taj porod nije baš lagan. Njoj je bilo sve, kako bi rekli, po školski, sva sreća, ali zna se svašta tu izdogađati. Ali evo, hvala Bogu, sve je kako treba. Savjetujem očevima da idu na porod.''

46-godišnji Splićanin sada je postao "rekorder po očinstvu" među domaćim pjevačima, izjednačivši se s bivšim vratarom Vatrenih Stipom Pletikosom.

''Je, je. Mi smo, ja mislim, čak isto godište (smijeh), tako da neka, to je super. Ja i on moramo jedan kamion uzeti za djecu voziti (smijeh).''

Čuvši za sretnu vijest, Petra su u estradnim krugovima u šali prozvali šestar.

''Šesto? Kako to? Sad ja pokušavam objasniti da su mi već druga djeca velika, nije to toliki problem, jer ako ima za njih pet, za šesto nije problem, za malo dijete. Samo treba malo više vremena i to je to.''

Najvažnija je, kaže, dobra organizacija.

''Ma sve mi uspijemo. Jedan napravi stol, drugi stavi pijate, treći sve pokupi kad pojedemo, četvrti pospremi mašinu. Svaki dan netko nešto drugo napravi, čisto da se nauče redu i disciplini. Svi smo zajedno, jer da svaki dan jedan jede sad pa drugi malo poslije, to bi bio kaos. Znači svi zajedno jedemo, sve se čeka.''

A čestitke osmeročlanoj obitelji Dragojević stižu sa svih strana.

''Mislim, u današnje vrijeme treba biti hrabar imati šestero djece, to moram priznati, pogotovo u ovoj inflaciji. Da se bar malo stabiliziraju cijene, bilo bi puno bolje.''

Oliverov nećak nedavno je oduševio nastupom u čast stricu u Veloj Luci.

''Tu je dosta emocija, mjesto u kojem sam se ja odgojio, kako bi rekli, istog smo roda, ne pada jabuka daleko od stabla. Taj senzibilitet njegovih pjesama mi je vrlo blizak i ja sam se odgojio na tome, tako da to je to.", kaže za Novu TV

Zbog brojnih koncerata i obiteljskih obveza, ovog ljeta, kaže, nikad nije manje bio na moru.

''Ma ništa, slabo, možda dva-tri puta ovo ljeto. Ma nebitno, kupat ćemo se sljedeće godine (smijeh).''

A za ovog ponosnog oca šestero djece nema stajanja – do kraja sljedećeg mjeseca planira objaviti i novu, bržu pjesmu, koju mu je napisao Alen Nižetić.