Slavlje u Hercegovini: Zrinjski je na prvom mjestu Konferencijske lige

Mostarski Zrinjski otvorio je europsku sezonu na savršen način. U prvom kolu Konferencijske lige svladao je gibraltarski Lincoln Red Imps s uvjerljivih 5:0, što mu je donijelo prvo mjesto na ljestvici. Tako će ime Zrinjskog barem do 23. listopada, kada Plemići gostuju kod Mainza, stajati na samom vrhu natjecanja.

U tom razdoblju iza njih će se naći i znatno veći europski klubovi poput Fiorentine, Crystal Palacea i samog Mainza, momčadi s višestruko većim proračunima i iskustvom. Ipak, barem tri tjedna svi oni morat će gledati u leđa aktualnom prvaku Bosne i Hercegovine.

Najbliži Zrinjskom po uvjerljivosti bio je AEK Larnaca, koji je na Cipru s 4:0 svladao nizozemski AZ Alkmaar. Za AZ, doduše, i nije rijetkost primiti četiri pogotka u ranoj fazi Konferencijske lige.

