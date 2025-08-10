Slavlje će trajati do jutra: Evo kome je Frano Talaja posvetio svoju prvu pobjedu na Alki

Nakon što je završila 310. Sinjska alka, slavodobitnika Franu Talaju smo, uz prijatelje i obitelj, dočekali u obiteljskoj kući u Brnazama .

Alkar Frano Talaja rođen je 1986. u Sinju. Magistar je ekonomije financijskog menadžmenta, a dolazi iz Brnaza. Zaposlenik je tvrtke "Vindija" d.d. iz Varaždina, u Dugopolju. Potječe iz stare alkarske obitelji u kojoj je posljednji alkar Niko bio dvostruki slavodobitnik.

Frano Talaja, vidno umoran, ali presretan i ponosan, strpljivo je primao čestitke i odrađivao snimanja.

Između zagrljaja i poljubaca "ukrali" smo ga za kratku izjavu, u kojoj nam je pojasnio kako je ovu pobjedu posvetio svojoj devetomjesečnoj kćeri kojoj će kad odraste prepričavati večerašnje dojmove.

"Evo, Bog je dao da ja danas budem slavodobitnik Alke. Jako sam ponosan i sretan. Ne mogu reći da se nisam nadao, uvijek se nadamo kad trčimo alku, ali potrebna je čvrsta ruka i puno sreće", kazao nam je Frano.

Ovo je njegova prva pobjeda na Alci, ali ima osvojenu i jednu Čoju.

Otac Draško Talaja bio je dugogodišnji alkarski momak i zamjenik harambaše. Kao pratitelj barjaka debitirao je na 295. Sinjskoj alci, a kao alkar kopljanik 2017.godine.

"Jako sam ponosan i sretan, a ako me pitate jesam li se nadao pobjedi reći ću Vam da svaki otac poljubi svoje dijete prije Alke i kaže da ide s Božjom pomoći. U trci se svašta može desiti, velike su to brzine i samo je važno da se svi zdravi i sretni vrate kući. Ove godine je moj sin osvojio Alku i zahvaljujem Gospi sinjskoj na ovom daru i sreći", kazao je otac slavodobitnika.