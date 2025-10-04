Slaven pobijedio Osijek

Slaveb Belupo pobijedio je Osijek 2:1 u 9. kolu SHNL-a. Strijelci za domaćina iz Koprivnice bili su Michael Agbekpornu u 7. i Ante Šuto u 59. minuti, a za Osijek je zabio Luka Jelenić u 94. minuti. Slaven je od 71. igrao s igračem manje nakon što je Ilija Nestorovski dobio dva žuta kartona u dvije minute.

Gosti su na ovu utakmicu došli nakon pobjede protiv Gorice i nadali su se da će nastaviti pobjednički niz, ali su vrlo loše ušli u utakmicu i nakon neobjašnjive reakcije obrane gubili već od 7. minute. Nakon izvedenog auta Slavena, Šuto je spustio loptu Agbekpornuu koji neometano pogađa za vodstvo, piše Index.

Osijek nevidljiv

Domaći su tijekom prvog dijela bili dominantni na travnjaku, u čemu im je bitno pomogao Osijek koji je bio očajan i apsolutno ništa nije pokazao. Nije bilo ozbiljnijih prilika u prvom dijelu, mirna utakmica sve do početka drugog dijela.

Tad je krenuo festival žutih kartona, Ante Čulina dijelio je opomene šakom i kapom. Podijeljeno je čak devet žutih kartona, nervoza je samo rasla, ali se nije promijenilo to da obrana Osijeka loše reagira nakon prekida, kako je Slaven Belupo i povećao vodstvo.

U 59. minuti domaći su izveli aut s desne strane, a nakon još jedne očajne reakcije obrane Osijeka Šuto se prošetao do sredine i zabio u desni kut gola Marka Malenice za povećanje vodstva.

Devet žutih kartona u drugom dijelu

Slaven Belupo ostao je s igračem manje u 71. minuti. Nakon što je dvije minute ranije Nestorovski dobio žuti karton zbog prekršaja na Stjopi Mrktčjanu, ponovio je to kad ga je udario laktom i ostavio je momčad s desetoricom. Osijek je nakon toga krenuo po potencijalno izjednačenje, uspio je zabiti u četvrtoj minuti nadoknade, ali to je sve što je uspio napraviti, javlja Index.

Imali su Osječani neke prilike pred kraj utakmice, dvije stative, ali u nervoznoj završnici nisu uspjeli uzeti bod. Slaven Belupo je šesti na tablici s 12 bodova, a Osijek je na osmom mjestu s devet bodova. U idućem kolu nakon reprezentativne pauze Slaven će ugostiti Rijeku, a Osijek ide u goste Dinamu.