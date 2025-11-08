Slatki sajam u Dugopolju: bez pčela nema života, zato na Dalmatini sve vrca od meda...

- Prvi put smo na Dalmatini, tek je sajam započeo, ali zasad sam prezadovoljna! Ugodno smo iznenađeni posjetom, makar smo mi već poznati po našim proizvodima... - kaže nam Anka Subašić , predstavnica Ribe Dražen iz Kaštel Kambelovca, koja je prvi put u Dugopolju na sajmu meda. A gužve u velikom šatoru pored stadiona Hrvatskih vitezova krenule su odmah u subotu, čak i prije nego što je službeno 15. Dalmatina otvorena. Zainteresiranih je bilo na štandu s tobom, kaže naša sugovornica da su to sve 'ionako dalmatinski proizvodi', no gužva je bila prilična i na ostatku sajma.

Bilo je soparnika, štandova s različitom sitnom opremom za pčelare, ali i onom većom, od drvenih košnica pa do bačvi od inoksa... Da, bila su i zaštitna odijela, a naravno bilo je raznih proizvoda i proizvođača od meda. Neki su stigli čak iz - Bjelovara!

- Redovit sam na Dalmatini, imamo mi i svoj sajam, ali prirastao mi je srcu ovaj dalmatinski... Čini mi se da bi u Dugopolju moglo biti više posjetitelja nego na bivšoj lokaciji, ali to ćemo sutra uvečer znati. Svake godine imamo nešto novo, ove je sirup od borovih iglica, protiv kašalj, ublažava probleme kod bronhitisa i astme... - kaže nam Miroslav Petreković, vlasnik istoimenog OPG-a iz Bjelovara.

Gotovo pola stoljeća, ajde koju godinu manje, pčelarstvom se bavi Jure Perdijić koji je posao s pčelama naslijedio od starijih i koji je bio na gotovo svakoj Dalmatini. Provjerene su kvalitete njegovi medovi...

- Pčelarstvo je moj život, a svaki posao ima probleme pa tako i pčelarstvo. Mi ne proizvodimo količine kojima bi mogli konkurirati pa niti približno zadovoljiti zahtjeve europskog tržišta, no čini mi se da bi prvenstveno trebali poraditi na plasmanu meda i pčelinjih proizvoda tu, kod kuće, umjesto kineskog 'meda'. - odgovara nam Jure Perdijić na pitanje možemo li se kvalitetom meda (ipak naše pčele skupljaju polen s nezagađenih pašnjaka) probiti na strana tržišta...

Inače, u Hrvatskoj radi oko devet tisuća pčelara (!) kazao je Mato Čačić, izaslanik ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. I sam je pčelar, s ponosom je istaknuo, a u kratkom obraćanju napomenuo je kako se svake godine uloži 3,8 milijuna eura u proizvodnju u pčelarstvu, a veliki dio tog novca ide na refundiranje troškova nabave opreme i modernizacije koja će se vjerojatno kupiti i na Dalmatini...

Prigodno slovo uputio je naravno i domaćin, načelnik Dugopolja Perica Bosančić, zahvalio se posebno izlagačima i pčelarima koji svojim radom 'čine život slađim u jednom plemenitom zanimanju koje je u tradiciji našega naroda'.

Župan Blaženko Boban bio je po običaju dobro raspoložen pa je sve ove vrijedne ljude, pčelare, nazvao radilicama, a političare, predstavnike vlasti i samouprave, maticama, dok u pčelarstvu 'ima i pokoji trut, o kojima nećemo sad'...

- Ti vrijedni ljudi pridonose opstanku života u ovoj županiji, kao što i bez pčela, to je poznata stvar, nema života. - napomenuo je Boban, koji je zaželio puno slatkih poslova te zahvalivši i organizatorima uz obećanje da će Dalmatina nastaviti okupljati pčelarsku zajednicu upravo u Dugopolju.

Inače, odmah pored šatora u kojem su izlagači i sajam u organizaciji Saveza pčelarskih udruga Splitsko-dalmatinske županije, u suradnji s nadležnim Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i Turističkom zajednicom Općine Dugopolje, u edukacijskoj dvorani Centra za posjetitelje ''Skrivena Dalmacija'' bit će organizirana i predavanja renomiranih stručnjaka iz područja pčelarstva.