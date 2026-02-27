Slalom kroz Vukovarsku ulicu: Radovi na tri lokacije usporili najprometniju splitsku prometnicu

Vukovarska ulica jedna je od najdužih i najprometnijih gradskih ulica koja se, takorekuć, proteže kroz cijeli grad. Ako krenete s Mejaša prema gradu i obrnuto, vjerujemo kako ćete voziti Vukovarskom ulicom.

U Splitu su, već tradicionalno, vjesnici proljeća radovi na gradskim ulicama, a ako se još ti radovi odvijaju na najprometnijoj i najdužoj ulici u gradu, stres i gužva su zagarantirani.

Duž Vukovarske ulice odvijaju se radovi na čak tri mjesta pa vožnja sliči slalomu. Ali... smiruje nas činjenica kako je danas petak, očekuje nas sunčani vikend te samo lagano i oprezno u prometu, uz poštivanje prometne signalizacije.