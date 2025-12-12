Skupljaju se potpisi za otkazivanje Thompsonova koncerta: "Ne želimo simbole koji pljuju po žrtvama antifašističkog rata"

Građani Poreča okupili su se u inicijativu zahtjevajući od gradskih vlasti da otkažu koncert Marka Perkovića Thompsona u njihovom gradu. Predvodnica inicijative je Snježana Matejčić, autorica i umirovljena novinarka čije ime stoji na on-line peticiji, piše Dnevnik.

"Mi, građanke i građani Poreča, različiti po mnogočemu, u jednom smo složni: ne želimo da se u našem gradu ističu simboli koji pljuju po žrtvama antifašističkog rata i održavaju koncerti koji inspiriraju na navlačenje fantomki i nasilje. Ne želimo podjele u društvu! Apeliramo na poštivanje Ustava i zakona.

Mislite da koncertu Thompsona nije mjesto u Poreču, zapravo nigdje u Republici Hrvatskoj koja je utemeljena na vrijednostima antifašizma i poštovanja prava svih ljudi/građanki i građana, potpišite ovaj izraz stava, jer stajemo u obranu Ustava Republike Hrvatske i poštovanja zakona, što se redom na koncertima spomenutog krši a organi vlasti u Hrvatskoj ne reagiraju ili to čine mlako i neuvjerljivo.

Pozivamo gradonačelnika Poreča Lorisa Peršurića da raskine ugovor o održavanju koncerta u dvorani Žatika, ako ga je potpisao.

Potpisom na peticiju štitimo Ustav i zakone Republike Hrvatske te vrijednosti antifašizma na kojima se temelji njen suverenitet", stoji u opisu peticije na stranici openpetition.eu.

Cilj peticije bio je 500 potpisa, a skupili su ih više od 600.