Škoro o Thompsonovoj izjavi o Jugoslaviji: "Mrtva je već 35 godina"

Miroslav Škoro večeras će u Kninu održati koncert povodom 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja.

Uoči nastupa za RTL je govorio o svom odnosu prema Domovinskom ratu, pjesmama koje izvodi i porukama koje šalje publici.

"Prije svega, čestitka za Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i hrvatskim braniteljima njihov dan. Nije se ništa mijenjalo, ne samo od Oluje nego otkako sam se rodio. S majčinim mlijekom popio sam ljubav za ovu zemlju, ovaj narod", rekao je Škoro i dodao kako se radi o velikom i svečanom danu.

"Nisam isključivo domoljubni autor, ali ponosan sam što pjevam o ljubavi prema domovini"

Na pitanje zašto je domoljublje i danas prisutno u glazbi, Škoro odgovara kako je to univerzalna tema: "Bruce Springsteen pjeva Born in the USA, Lynyrd Skynyrd Sweet Home Alabama. Puno svjetskih izvođača pjeva o svojoj zemlji. Ne mislim da sam isključivo domoljubni autor, iako sam ponosan na to da u mojoj ljubavnoj tematici ima i ljubavi prema domovini. Mislim da je ona to zavrijedila."

Najavio je i što publika može očekivati na večerašnjem koncertu: "Isto što su mogli neku večer u Davoru, Letovaniću... slavim 40 godina karijere pa imam i koncert u Lisinskom. Ne mijenjam repertoar, nisam prigodničarski pjevač, iako neki urednici tako tretiraju domoljubne pjesme. Ja ih pjevam u svakoj prigodi, danas s posebnim guštom."

"Jugoslavija je mrtva već 35 godina"

Komentirao je i izjavu Marka Perkovića Thompsona koji je na koncertu u Sinju rekao da je "Jugoslavija mrtva": "Ha čujte, Jugoslavija je mrtva već 35 godina. Živi još možda u glavama nekih ljudi, proći će i to.

Mislim da će poruku večeras ustvari poslati ljudi u publici, svojim dolaskom, veseljem, ljubavlju. Ja ću samo pjevati. Nisam čovjek od velikih poruka."

"Vrijeme je da neke stvari 'začavlamo' i da budu svetinja"

Na konstataciju da se na takvim događajima često pojavljuju ljudi sa zabranjenim obilježjima iz Drugog svjetskog rata, Škoro odgovara: "To bi trebao objašnjavati neki sociolog. Kod nas postoji podvojenost u puno toga. Imamo dva pravopisa, dva društva književnika... Mislim da bismo se oko nekih stvari trebali dogovoriti i 'začavlati' ih. To bi trebala biti svetinja."

Zaključio je porukom o budućnosti: "Pjevam o vjeri, ljubavi, domovini i pokušavam to staviti u kontekst vremena u kojem živimo. Idemo slati poruke da djeca koja danas pjevaju pjesme nastale prije 30 godina i dalje vole ovu zemlju i čuvaju je. Da ova lijepa zemlja ima budućnost."