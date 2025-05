NOVI 'PROBLEMI' ZA RODITELJE ŠKOLARACA "Dođe mi da iščupam i ovo malo kose šta mi je ostalo"

Do početka školske godine ostalo je još pet dana, a mnogi roditelji već lagano gube živce obilazeći knjižare, papirnice i trgovine sa školskim priborom.

Iako je školovanje u Hrvatskoj besplatno, te će učenici i ove školske godine dobiti besplatne udžbenike koji su financirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i imat će jedan besplatni obrok, troškovi školovanja su daleko veći nego prethodnih godina.

Većina drugih obrazovnih materijala financirana je od strane gradova pa je tako Grad Split u Proračunu za 2024. godinu osigurao sredstva za sufinanciranje nabavke drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola s prebivalištem u Splitu (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutije za tehnički odgoj, likovne mape, atlase i ostala sredstva koja su u pojedinim školama odabrana za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda utvrđenih predmetnim kurikulumom).

Drugi obrazovni materijali koji budu nabavljeni sredstvima iz Proračuna Grada Splita su vlasništvo škola i one ih daju na uporabu učenicima koji će ih preuzeti u školi prvog dana nastave u sljedećoj školskoj godini.

Nabavka onog dijela drugih obrazovnih materijala koji se ne mogu financirati sredstvima iz Proračuna Grada Splita idu na teret roditelja. Škole su obavijestile roditelje koje druge obrazovne materijale trebaju sami nabaviti te su roditelji, po dobrom starom običaju, par dana prije početka školske godine pohrlili u nabavku preostalog obrazovnog materijala, nove torbe, ruksake, pernice, bilježnice i ostali pribor potreban za njihovog školarca.

Za oko 1.500 učenika osnovnih škola bit će financiran drugi obrazovni materijal, određenim srednjoškolcima uz prijevoz bit će financirani i svi obvezni udžbenici

Pravo na to imaju učenici osnovnih škola koji su članovi kućanstva koje je do 31. kolovoza 2024. utvrđeno kao korisnik zajamčene minimalne naknade, koji su članovi kućanstva osobe koja je do 31. kolovoza 2024. utvrđena kao korisnik naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, koji su članovi kućanstva osobe koja je do 31. kolovoza 2024. utvrđena kao korisnik novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata i oni koji sudjeluju u provedbi Eksperimentalnoga programa ‘Osnovna škola kao cjelodnevna škola: Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja’.

"Pravo na financiranje drugih obrazovnih materijala učenik ostvaruje sukladno odluci o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala, koja je objavljena na mrežnim stranicama osnovne škole, za razred koji učenik pohađa i sukladno članku 16. stavku 8. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Procjenjuje se da će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u školskoj godini 2024./2025. za oko 1.500 učenika osnovnih škola financirati druge obrazovne materijale za što je osigurano 53.000,00 eura. Ujedno, procjenjuje se da će Ministarstvo hrvatskih branitelja u školskoj godini 2024./2025. za oko 51 učenika osnovnih škola financirati druge obrazovne materijale za što je osigurano 2.094,06 eura".

Određenim srednjoškolcima će od ove školske godine uz prijevoz biti financirani i svi obvezni udžbenici. Pravo na to ostvaruju oni koji su članovi kućanstva koje je do 31. kolovoza 2024. utvrđeno kao korisnik zajamčene minimalne naknade, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi.

Obišli smo trgovine, papirnice, knjižare,...

Obišli smo nasumično trgovine, papirnice i knjižare u Splitu, porazgovarali s roditeljima o cijenama koje su, čini se ove godine malo veće u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na godine kada smo koristili stare dobre kune itekako su veće. Je li tome kriv euro ili ne, nitko ne može tvrditi, ali činjenica jest da se više od 400 tisuća učenika vraća u školske klupe, a do tada treba sve nabaviti, ali kako to sve i platiti?!

Obišli smo trgovine, papirnice, knjižare,...

Obišli smo nasumično trgovine, papirnice i knjižare u Splitu, porazgovarali s roditeljima o cijenama koje su, čini se ove godine malo veće u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na godine kada smo koristili stare dobre kune itekako su veće. Je li tome kriv euro ili ne, nitko ne može tvrditi, ali činjenica jest da se više od 400 tisuća učenika vraća u školske klupe, a do tada treba sve nabaviti, ali kako to sve i platiti?!

Cijene udžbenika kreću se od 92 do 132 eura za učenike nižih razreda. Za učenike od 5. do 8. razreda udžbenici iznose od 173 do 214 eura, dok oni za srednjoškolce iznose i do 300 eura- Naravno udžbenici se još uvijek mogu naći (iako nažalost u Gradu Splitu i oni izumiru) u antikvarijatima pa se može proći nešto malo i povoljnije. Oni nešto stariji sjetit će se da su se udžbenici prije 15, 20 godina, osim u antikvarijatima kojih je tada bio popriličan broj, mahom kupovali i na Pjaci, od dva, tri mlada preprodavača i to je čak bio i gušta ić do grada, do Pjace i tražit točno određenu knjigu, zbirku, pa upast malo i u zafrkanciju oko toga, cjenkati se,… I nema baš toliko puno godina od toga, ali dovoljno dugo da današnji 15-godišnjak primjerice nema pojma o čemu mi to pričamo i kako je to izgledalo.

Školske torbe i ruksaci najskuplja stavka

Osim na udžbenike (srednja škola) roditelji dobar dio novca potroše na školski pribor za kojeg je potrebno izdvojiti od oko minimalno 70 eura (bilježnice, olovke, puntarice, drvene bojice, likovni pribor, trokute, šestar,…) ne računajući kupnju nove školske torbe ili ruksaka.

Torbe za prvašiće kreću se od 45 eura, do one najskuplje ode 320 eura (uz nju dolazi puna pernica i torba za tenisice, anatomski je jako dobro postavljena kako nam objašnjava gospođa u knjižari i to je torba koja nema rok trajanja).

Po običaju, na školskim torbama su uzorci likova iz crtanih filmova koji su sad popularni poput jednoroga, Tiny Hippo, balerine, Elze,…za djevojčice, dok za dječake prevladavaju motivi nogometnih lopti, joysticka, T-rexa, Marvel likova,…

Najjeftinija varijanta ruksaka (koji najčešće koriste stariji osnovnoškolci) na koju smo naišli bila je 19 eura (bez ikakve dodatne postave za leđa), a najskuplja 128 eura. Nekakav prosječan ruksak, s anatomskom postavom za leđa i dodatnim pretincima bila bi oko 60 eura.

Cijene bilježnica poskupile u odnosu na prethodnu godinu?

Najpovoljnije crtančice stoje 0.29 eura ali su im korice tanke kao i papir unutra, one malo 'tvrđih' korica su 0,69 eura. Cijene pisanki su od 1,29 eura do 1,59 eura.

Bilježnice mekih korica u formatu A4 na crte idu od 1,59 eura do 3,07 eura dok cijena bilježnica tvrdih korica ide od 3,89 do 7,12 eura.

Postoje i mirisne bilježnice, njihove cijene se kreću od 1,89 do ,459 eura.

Što se pak pernica tiče, tu zbilja ima izbora, od praznih do punih, običnijih ili onih na '3 kata'. Najjeftinija na koju smo naišli je iznosila 4,79 eura dok je najskuplja varijanta iznosila 39 eura (opremljena s dvije olovke, šiljilom, gumicom, 12 bojica, 12 flomastera, škaricama i ljepilom, trokutima i šestarom). Ako imate prvašića,a niste kupili pernicu u kompletu s torbom savjet je da kupite punu pernicu jer će vas ispasti ipak malo jeftinije od kupnje same pernice koju treba popuniti priborom.

Cijena grafitnih olovaka kreće se od 0,99 do 2,11, tehničkih od 0,79 do 9,59 eura. Cijena drvenih bojica 12 komada iznosi od 2,79 eura do 13,96 eura dok pakovanje od 24 komada ide od 6,89 eura.

Za flomastere(12 komada) ćete morati izdvojiti od 4,19 eura, a za one najskuplje 15,99. U ponudi imaju i flomasteri sa šljokicama čija cijena za 12 komada iznosi 7,39 eura.

Cijene tempera su od 6,99 do 13,99 eura, vodenih bojica od 2,30 do 17,99 eura, pastele od 2,91 do 10 eura, glinamol od 2,39 eura, trokuti od 2,40 eura, šestar 10, 59 eura,…

Cijene likovnih mapa kreću se od 19,99 (Penkala) do Karbon kreativne kutije po cijeni od 37, 79 eura u kojoj možete pronaći vodene boje, tempere, voštane pastele, paletu za miješanje boja, glinamol, plastelin, tuš, ljepilo, čašicu za vodu, zaštitnu foliju za klupu, 2 krede, drvene bojice, flomastere, kistove, škarice, kolaž papir – 25 listova, gumicu, ugljen u olovci, olovke HB, B i 2B, šiljilo, crni flomaster i bijelu temperu u tubi.

Samoljepljivi omoti za knjige od 9 komada koštaju 1,99 eura, a omoti se mogu kupiti u knjižarama po veličini udžebnika (klasični omoti) od 0,60 do 0,94 eura, a u nekim knjižarama i papirnica možete čak donijeti sve udžbenike i radne bilježnice, ostaviti ih da ih vrijedne ruke tih prodavačica omotaju i vi kasnije samo pokupite i platite.

*Još jednom napominjemo da su ovo cijene iz trgovina koje smo nasumično odabrali, a radi se od četiri različite trgovine koje prodaju školski pribor.

Splićanku šokirala cijena obične olovke pa se uputila u Hercegovinu

Našu čitateljicu posebno je šokirala jedna stvar - cijena grafitnih olovki.

Ivana priprema svog sina za početak četvrtog razreda osnovne škole, a ostala je zatečena cijenama koje je zatekla u trgovinama. Ono što je trebao biti običan odlazak po školske potrepštine, pretvorilo se u pravu avanturu koja ju je odvela čak do susjedne Hercegovine.

"Ušla sam u jednu od većih trgovina u Splitu s namjerom da kupim osnovne stvari za školu. Kad sam vidjela da obična olovka košta 1 euro i 35 centi, skoro sam se onesvijestila", rekla je Ivana.

Pomislila sam, ako ovako skupe moraju biti olovke, kako će tek izgledati ostatak kupovine? Kako često odlazim u Hercegovinu, znam da su cijene dosta jeftinije, pa sam ovaj shopping odlučila obaviti tamo", kazuje nam.

"Nisam mogla vjerovati svojim očima. Ista ona olovka koja u Splitu košta 1.35 eura, ovdje je koštala 0.20 maraka, što je oko 10 centi! Znači 10 olovaka sam kupila za 1 euro", govori nam vidno u šoku.

"Dakle, roditelji, isplati se upaliti auto, potrošiti na gorivo i školski pribor kupiti u susjednoj nam BiH. A usput napravite izlet", poručila je naša čitateljica.

Što kažu drugi roditelji?

"Naš mali kreće u prvi razred ali mi vam još nemamo ni pojma koje će udžbenike imati jer na stranicama škole piše da 1.a i b. imaju jednog izdavača, a 1.c i d. drugog tako da nismo mogli kupiti niti omote a ni likovnu mapu jer je i ona različita. Kupili smo torbu i pernicu, na to smo potrošili najviše para, 130 eura. Uzeli smo još doslovno 2 crtančice, jednu pisanku A i jednu matematiku. Nismo kupovali bojice, flomastere i olovke jer to sve ima u pernici, a uzeli smo mu likovnu kutiju za 20 eura u kojoj ima vodene, tempere, pastele, plastelin i svašta nešto. Vidjet ćemo što će nam učiteljica ili učitelj reći prvog dana škole što sve treba pa ćemo kupiti iako bih volje da sam sve to mogla već obaviti jer stvarno mrzim te gužve i to ludilo koje nastane i traje prva dva tjedna škole po knjižarama", kazala nam je mama prvašića Petra.

Na cijene torbi i ruksaka komentar nam je dala mama Margita koja ima jednog petaša i jednu sedmašicu.

"Cijene i ove godine kao da su poludile. Bilježnice mi se čine preskupe, kada preračunam u kune sve mi je skupo. Ovako u eurima sve mi izgleda nešto jeftino a onda me stvarnost klepne po džepu. Imam doma petaša i sedmašicu i oboje su trebali novi ruksak. Rino je prva četiri razreda osnovne škole nosio onu klasičnu školsku torbu, kockastu, a sada je htio ruksak, logično. Platili smo ga 78 eura jer ima eto neki usb za punit mobitel i obrube koji svijetle u mraku, reflektirajući su. Kćer je bila malo skromnija pa smo njen platili 49 eura. Još smo kupili i omote i likovne kutije, to sam kupila online i to me za njih dvoje izašlo 112 eura. Svatko od njih je kupio i po 12 bilježnica, one su me koštale oko 40 eura", nabrojila nam je troškove mama Margita.

Mama Sanja je nešto malo opuštenija. Ona naime još nije kupila apsolutno ništa.

""Naravno da ni ove godine još nismo kupili pribor za školu, uvijek nekako sve ostavimo za zadnji čas. Prošla sam u nekim dućanima kraj bilježnica pa kad vidim ispod njih cijene loše mi dođe. Srećom, ne moramo kupovati ruksak, to smo prošle godine riješili, ali je zato tu nova garderoba, patike (jedne za svaki dan, jedne za tjelesni), vjerojatno će uskoro trebat kupit jaketu. Kad se sve zbroji, puno i previše jer su cijene otišle gore. Doslovno cijene svega su otišle u nebo. Srećom, imam samo jednog školarca. Knjige će dobiti, a na prvi dan škole će nam vjerojatno reći što od dodatne opreme treba kupiti", kazala nam je mama šestaša.

"Čekamo početak nastave jer profesori nisu uopće rekli šta djeci treba, odnosno na stranicama škole još uvijek ništa ne piše. Ne znam ni kada oni to misle objavit, vjerojatno prvi, drugi dan kada krene škola će im svaki profesor reći za svoj predmet i onda ćemo mi roditelji ko' sumanuti tražit to po knjižarama, putem interneta i to će bit ludnica prvi misec dana škole. Ista stvar je bila i prošle godine kada je krenula u prvi razred srednje škole. Nije mi jasno da se nisu mogli organizirat i da se na vrime to sve kupi i da dica imaju knjige kada krene škola. Jedino šta sam kupila su bilježnice, puntarice, šestar, trokuti jer to mu uvik triba i to sam negdi potrošila oko 80 eura, a knjige će me izać oko 300 eura što je po meni nenormalno", rekla nam je mama Ivana.

Tata Mate pak kaže da mu dođe da iščupa i ovo malo kose što mu je ostalo. A sve zbog troškova koje već ima, a školska godina nije ni krenula.

"Imam troje školaraca ove godine. Dvoje blizanaca kreće u prvi razred, a stariji sin u peti razred. Svima sam morao kupiti torbe. Došlo mi je plakati u dućanu, eto iskreno. Nisu mi dica nešto zahtjevna, naučili smo skromnije živjeti jer nažalost supruga mi je preminula prije dvije godine i ostao sam sam s malom dicom. Pomažu nas jedni i drugi babe i dide, ali teško je to sve u današnje vrime.

Blizancima sam torbe platio 135 eura, pernice 40, ovom starijem ruksak 50 eura. Stariji je kupio još i puntarice, punte, gumice, šestar, trokute i bilježnice. To me još izašlo oko 70 eura. Znači u startu sam potrošio 300 eura. Njemu još moram neku kutiju za tehnički i mapu za likovni, njima moram mapu za likovni i bilježnice. To je još 100 eura. 400 eura mi izbilo iz džepa, ali moraš, dica moraju to imati, a još nisu birali ni najskuplje ni ne znam ti šta. I onda kažu školovanje besplatno. Hvala im na knjigama, mogli su dat i bonove bar eto u prvom i petom razredu za nove torbe još, to bi stvarno pomoglo. 400 eura za početak školske godine, ma stvarno mi dođe iščupat ovo malo kose šta mi je ostalo jer troškovi su tek krenuli“, iskreno nam se otvorio tata Mate.

Ali dodao je i kako je on znao da ga sve to čeka i da mu nisu potrebni komentari drugih da je trebao ovako ili onako jer je on jedini koji živi 'u svojoj koži'.

A sigurni smo da tata Mate nije jedini roditelj koji se bori s troškovima svojih školaraca koji su zbilja izdašni jer ovom kupovinom troškovi nisu zaokruženi. Školska godina tek kreće, a gdje su bilježnice i sav potrošni pribor koji će roditelji trebati kupovati tijekom cijele školske godine?!

Ovo je tek prvi udarac na džep roditelja, prvi i najskuplji, možda je to eto jedina utjeha… Ako to uopće može biti utjeha.