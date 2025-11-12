Škola u zabiokovskoj Dalmaciji zabranila mobitele, šminku i gazirana pića: Manje ekrana, više osmijeha!

Nema mobitela, pametnih satova, šminke, umjetnih noktiju pa ni gaziranih pića. To su pravila u vrgoračkoj osnovnoj školi.

Djeca kao da žure odrasti, a i tome, kažu, nije mjesto u školi, javlja Dnevnik Nove TV.

"Imali smo par slučajeva gdje smo morali oduzeti mobitel. U tom slučaju roditelj dolazi u školu po njega. Ako se to ponovi, mobitel će biti zadržan u školi do kraja polugodišta", objašnjava ravnatelj Krešimir Kuran.

Benefiti zabrane vidljivi su i nakon samo mjesec dana.

"Vidim da puno više komuniciraju, zezaju se, smiju se, a događaju se i nekakvi nestašluci, ali to je bilo očekivano. Nama je to drago jer samim time im pomažemo da razvijaju socijalne vještine", smatra pedagoginja Mone Ademi.

Roditelji većinom podržavaju potez škole, iako ima onih koji se ne slažu potpuno s tim.

"Nastavnici tjelesnog su rekli da umjetni nokti na nastavi nisu opcija. Jednostavno smo morali zabraniti. I na neki način pomoći roditeljima u toj odluci. Sad se mogu pozvati na školu - evo, škola vam je to zabranila pa vam mi to nećemo napraviti", kaže ravnatelj.

Više o ovoj temi pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sanje Vištice.