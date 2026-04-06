Škola heraldike: „Heraldika gospodara Sinja i Cetinske županije“ u Sinju

U utorak 7. travnja 2026. godine s početkom u 19 sati u organizaciji Muzeja Cetinske krajine – Sinj i Ogranka Matice hrvatske u Sinju, a u sklopu obilježavanja 70-te obljetnice Muzeja Cetinske krajine – Sinj, održat će se izlaganje „Heraldika gospodara Sinja i Cetinske županije“.

Izlaganje je posvećeno heraldičkim znamenjima velikaša i feudalnih rodova koji su od početka XIII. do kraja XV. stoljeća gospodarili Cetinskom županijom, a osobito njenim sjedištem Sinjem, primjerice grbovima: sidraškog kneza Domalda, knezova Bribirskih, knezova Nelipčića, knezova Krčkih/Frankapana i plemićke obitelji Talovaca. Osobita pažnja bit će posvećena heraldici roda Nelipčića, kao najpoznatijih srednjovjekovnih gospodara Sinja i Cetinske županije, uključujući i moguće heraldičke poveznice, slijedom velikaškog roda Hrvatinića (koji su na području Cetinske županije posjedovali utvrdu Prozor kraj Vrlike), s imaginarnim grbom „bosanskog kralja i kraljice“, koji se u europskoj heraldici pojavljuje tijekom prve polovice XV. stoljeća.

Izlagač navedene tematike je povjesničar i autor Mate Božić, rođen u Splitu 1981. godine. Između ostalog je dugogodišnji voditelj Škole heraldike – Klis, član Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva te herold povijesne postrojbe „Kliški uskoci“, više od desetljeća aktivan na području „oživljene povijesti“ i popularizacije hrvatske heraldičke baštine, (ko)autor sveučilišnog udžbenika iz heraldike te programski suradnik Matice hrvatskih iseljenika – podružnica Split.