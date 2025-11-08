O današnjem prosvjedu Torcide u Splitu oglasio se i Centrov gradski vijećnik Igor Skoko.

"Split je pobijedio! Unatoč mahnitoj propagandi na rivi se skupila samo šačica crnokošuljaša. Split je još jednom pokazao da je tolerantan i otvoren grad. Slutio sam da će i biti tako, ali svejedno mi je srce puno ponosa.

PS. Ostaje samo još za vidjeti što će Šuta učiniti sa svojim partijskim drugovima koji su podržali nasilje i nasilnike (Ćaleta, Piplica, Čogelja, Zelić)", napisao je Skoko putem Facebooka.