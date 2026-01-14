Skoko poziva na protjerivanje iranskog veleposlanika iz Hrvatske

Igor Skoko, vijećnik Centra u Gradskom vijeću Grada Splita, javno je pozvao hrvatske vlasti da protjeraju iranskog veleposlanika iz Hrvatske, navodeći kako je riječ o simboličnom potezu kojim bi se osudilo nasilje iranskog teokratskog režima nad građanima.

"Iranski teokratski režim danima ubija građane koji samo traže da žive slobodno", poručio je Skoko, ističući da Hrvatska ne može izravno pomoći prosvjednicima, ali može "poslati jasnu i simboličnu poruku" da s takvim režimom "ne želimo imati ikakvog posla".

Podrška prosvjednicima i poruka svijetu

U svojoj objavi Skoko naglašava hrabrost građana Irana, posebno mladih, smatrajući da njihova borba nadilazi nacionalne granice i ima univerzalnu vrijednost.

"Nevjerojatna hrabrost koju pokazuju građani Irana, a pogotovi mladi, daje nadu svakom građaninu ovog svijeta koji žive pod diktatorskim režimima", navodi, dodajući da "svojim primjerom pokazuju da je sloboda vrijedna riskiranja i vlastitog života".

Skoko u objavi ide i korak dalje te tvrdi da bi pad iranskog teokratskog režima imao šire geopolitičke posljedice, uključujući slabljenje pojedinih militantnih skupina i savezništava autoritarnih država.

"Pad iranskog teokratskog režima… učinio bi svijet sigurnijim mjestom", poručuje, tvrdeći da bi "terorističke organizacije poput Hamasa i Hezbollaha izgubile jednog od najvažnijih pokrovitelja", a "diktatorski režimi poput ruskog i kineskog važnog saveznika".

Na kraju, Skoko poziva političke aktere da podrže inicijativu i da se protjerivanjem veleposlanika pošalje poruka solidarnosti s prosvjednicima.

"Pozivamo sve stranke da podrže naš prijedlog, te im ovim činom damo simboličnu podršku u njihovoj borbi", istaknuo je.

"Jedna od najvažnijih stranica povijesti 21. stoljeća"

Skoko smatra da se u Iranu odvijaju događaji koji bi mogli obilježiti suvremenu povijest.

"Građani Irana možda upravo ispisuju jednu od najvažnijih stranica povijesti 21. stoljeća", zaključio je vijećnik Centra u Gradskom vijeću Grada Splita.