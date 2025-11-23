Skoko o poruci iz Ministarstva gospodarstva: "Bolje da mi imamo manje, a oni više"

Centrov splitski gradski vijećnik Igor Skoko osvrnuo se na izjave Vedrana Špehara, državnog tajnika u Ministarstvu gospodarstva, ističući kako bi mnogima te izjave mogle izgledati kao „ruganje s građanima“.

“Ali zapravo je nevjerojatni i rijetki trenutak iskrenosti čovjeka koji predstavlja Ministarstvo gospodarstva i Vladu”, naglašava Skoko.

Potom dodaje:

“Vlada i HDZ su svjesni da prekomjerna potrošnja izaziva inflaciju. S obzirom na to da je najveći potrošač država znaju da su oni glavni odgovorni za divljanje inflacije u prošlim godinama. Unatoč tome nastavljaju u istom tempu i niti se ne pokušavaju boriti protiv inflacije. Pa još lažu i optužuju poduzetnike da su krivci za divljanje inflacije. Radi se o nevjerojatnoj nebrizi za standard i kvalitetu života građana - kako bi rekao naš premijer, to je očito za njih netema. Državni tajnik nam bez uvijanja poručuje da je bolje da mi imamo manje novca, a oni više. Tako ćemo, poručuje nam on, racionalnije trošiti. Po istoj toj njegovoj logici, znači da će Vlada moći trošiti neracionalnije i tako nam još 'pogurati' inflaciju. I usput, naravno, podijeliti naše novce podobnima.

Ovakva iskrenost je zaista rijetka, i trebamo je pozdraviti jer nam rješava višegodišnju dilemu. Ne radi se o neznanju Vlade, već o namjeri. Jednostavno ih nije briga za divljanje inflacije i sasvim su svjesni da su glavni odgovorni za nju. I sve što rade, rade namjerno i isplanirano.

Borbe protiv inflacije očito neće ni biti, sve će biti skuplje i imat ćemo manje novca u novčaniku. I to nam je (ne)svjesno sve objasnio državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva. Njemu hvala na iskrenosti, a mi svi skupa moramo pojačati pritisak i zahtijevati reforme koje će smanjiti inflaciju i poboljšati životni standard građana.”