Skoko: Nemoralno je platiti bankama male pare, a nije nemoralno kad banke uzimaju imovinu građanima?

-Trebamo inzistirat da se taj postupak pred Vrhovnim sudom završi. Jer kako je to nemoralno platiti bankama male pare za nešto što je u interesu građana i grada, a nije nemoralno kad banke uzimaju imovinu građanima? To je jedno suštinsko pravno pitanje za budućnost, za sve građane... - podsjetio je Igor Skoko da je kupnja Spaladium Arene zapravo na licitaciji bila za iznos od par tisuća eura (zapravo je tu priču uveo vijećnik Nenad Uvodić) no sud je prvostupanjski ukinuo tu odluku kao 'nemoralnu'.

Za osiguranje napismeno da će država pokloniti svoj udio Gradu je i vijećnik Marinko Biškić, dok su vijećnice Katarina Prnjak i Lidija Bekavac odmah kazale da će prihvatiti prijedlog. Dobro, i poznati splitski čokolatijer Biškić je rekao da će podržati prijedlog..

