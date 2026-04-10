Skoko nakon sjednice o Poljudu: "Otvorena su ozbiljna pitanja o studiji i stvarnim namjerama aktera"

Nakon jučerašnje tematske sjednice u Banovini o budućnosti stadiona Poljud, gradski vijećnik Centra Igor Skoko iznio je niz ozbiljnih primjedbi na istupe sudionika, posebno na izjave predsjednika Hajduka Ivana Bilića i profesora Ante Mihanovića o navodnoj studiji vezanoj uz stanje stadiona.

Skoko tvrdi da su tijekom sjednice iznesene kontradiktorne informacije o tome postoji li studija o Poljudu, tko ju je naručio i s kojim ciljem, zbog čega je, kako navodi, dodatno narušeno povjerenje u proces odlučivanja o budućnosti stadiona. Prema Skokinim riječima, predsjednik Hajduka Ivan Bilić u svom je izlaganju rekao da je Hajduk angažirao profesora Antu Mihanovića za izradu studije o stanju Poljuda. Međutim, svega nekoliko minuta kasnije, odgovarajući na pitanja vijećnika, Bilić je rekao da Hajduk profesora ipak nije angažirao, nego da su pregovori o angažmanu još u tijeku.

Unatoč tome, dodao je da bi rezultati studije trebali biti poznati za dvadesetak dana. Skoko ističe da pritom nisu dobiveni odgovori na ključna pitanja – o kakvoj je studiji riječ, tko ju je naručio, kada je naručena i s kojim ciljem.

Mihanović: "Radim na studiji, ali riječ je o poslovnoj tajni"

Dodatnu nejasnoću, tvrdi Skoko, izazvao je i sam profesor Ante Mihanović, koji je tijekom sjednice više puta ponovio da radi na studiji o Poljudu te da će javnost uskoro znati više.

No, na opetovana pitanja vijećnika o tome tko ga je angažirao, kada i s kojom svrhom, Mihanović je, prema Skokinim navodima, odgovarao da je riječ o poslovnoj tajni. Tek nakon dodatnog inzistiranja, rekao je da ga Hajduk nije angažirao. Tko jest, zašto i pod kojim okolnostima, ostalo je nepoznato.

Skoko navodi kako je nakon završetka sjednice predsjednik Hajduka Ivan Bilić medijima poslao dopis u kojem se ponovno tvrdi da je Hajduk već angažirao profesora Mihanovića. Takav rasplet, smatra Skoko, dodatno je produbio sumnje i otvorio pitanje vjerodostojnosti izjava koje su iznesene tijekom sjednice. "Postavlja se pitanje čemu takvo muljanje i kako nakon ovakvog nastupa vjerovati akterima koji bi trebali odlučivati o sudbini Poljuda", poručio je Skoko.

Skoko izdvojio dvije ključne tvrdnje o Poljudu

Posebno je naglasio dvije tvrdnje koje je, kako kaže, profesor Mihanović jučer iznio tijekom rasprave. Prva je da se Poljud može sanirati, što prema Skoki znači da nema zakonske osnove za njegovo rušenje. Druga je da je stadion siguran za korištenje, što također, smatra, isključuje mogućnost rušenja po toj osnovi.

Zaključno, Skoko poručuje da nakon svega viđenog na sjednici javnost i svi uključeni trebaju s posebnom pažnjom pratiti daljnji razvoj situacije oko Poljuda. Smatra da bi eventualna studija, o kojoj se zasad zna vrlo malo, teško mogla promijeniti činjenice koje su već javno iznesene o mogućnosti sanacije i sigurnosti stadiona.