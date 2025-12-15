Close Menu

Skoko (Centar): "Nadam se da vam je barem malo neugodno"

Gradski vijećnik Centra Igor Skoko oglasio se na društvenim mrežama povodom teksta u kojem je objavljeno da će gradonačelnik Tomislav Šuta Davora Matijevića postaviti za voditelja projekta hotela Zagreb, uz Matijevićevu izjavu da će "biti volonter".

Skoko je u objavi ironično zahvalio SDP-u i Možemo, tvrdeći da su svojim potezima dali potporu HDZ-ovu kandidatu u političkoj utakmici u Splitu.

"Želim se zahvaliti svim članovima SDP-a i Možemo koji su podržali ovu HDZ-ovu uzdanicu u kandidaturi za gradonačelnika. Moram se posebno zahvaliti Sandri Benčić i Siniši Hajdašu Dončiću koji su u splitskoj kampanji stali na stranu Keruma i HDZ-a. Nadam se da vam je barem malo neugodno. Iako čisto sumnjam…", napisao je Skoko.

U svojoj objavi Skoko se referirao na navode iz spomenutog članka, u kojem je prenesena i Matijevićeva zahvala gradskim vijećnicima, gradonačelniku Šuti te premijeru Andreju Plenkoviću zbog potpore inicijativi vezanoj uz projekt hotela Zagreb.

Šuta će Matijevića postaviti za voditelja projekta hotela Zagreb: "Bit ću volonter"

