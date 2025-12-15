Skok cijena pred blagdane: Pogledajte cijene blagdanske košarice

Inflacija u Hrvatskoj i dalje raste. U studenom je iznosila 3,8 posto, a najviše su poskupjeli energija, hrana i piće. Zbog toga će blagdanska košarica ove godine biti i do 15 posto skuplja nego lani.

Građani kupuju oprezno i fokusiraju se na osnovne proizvode. Mnogi umirovljenici i obitelji s ograničenim budžetom smanjuju kupovinu i biraju samo ono najpotrebnije.

Predstavnica HUP-a Irena Weber rekla je da inflacijski pritisci otežavaju život građanima, ali se očekuje postupno smirivanje situacije. Najavljeno je i uvođenje registra kućanstava kako bi socijalno ugroženim građanima bila pružena dodatna pomoć za prehranu, režije i stanovanje.

Skromna blagdanska košarica mogla bi stajati oko 135 eura, srednja oko 240 eura, a bogatija i do 600 eura, piše Dnevnik.hr.