Skautski klub Split obilježio 75 godina djelovanja svečanom akademijom

Skautski klub Split sinoć je u Amfiteatru Doma mladih svečanom akademijom obilježio 75 godina neprekidnog izviđačkog djelovanja. U ozračju ponosa i zajedništva okupili su se sadašnji i bivši članovi, prijatelji kluba, predstavnici institucija i brojni građani koji godinama prate i podržavaju rad splitskih izviđača.

Ovaj veliki jubilej za klub predstavlja mnogo više od povijesnog datuma – on je potvrda dugotrajnog zajedništva koje traje još od 1950. godine, kada je Mirjam Tecilazić s grupom entuzijasta osnovao četu "Ivo Lola Ribar", iz koje je kasnije izrastao današnji Skautski klub Split. Temeljne vrijednosti kluba – prijateljstvo, odgovornost, služenje zajednici i ljubav prema prirodi – ostale su jednako snažne i prisutne kroz sedam i pol desetljeća.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prisjećanje na bogatu povijest i ključne projekte

Tijekom svečanosti članovi su se prisjetili prvih logorovanja i zimovanja, brojnih natjecanja te važnih projekata poput razvoja skautskih centara "Rakov jarak" u Fužinama i škole u Kreševu brdu. Ta su mjesta obilježila generacije mladih izviđača i i dalje predstavljaju središta iskustvenog učenja.

Okupljeni su se osvrnuli i na brojna priznanja koja su tijekom godina obilježila rad kluba, među kojima su Plaketa SIH-a te Zlatni grb Grada Splita. Unatoč nagradama, istaknuto je kako su upravo članovi – nekadašnji i sadašnji – najveća vrijednost Skautskog kluba Split, jer skautske vrijednosti nose sa sobom i dugo nakon što napuste klub.

Najmlađi članovi kao dokaz živog pokreta

Posebnu su toplinu svečanosti donijeli najmlađi članovi kluba, podsjetivši sve prisutne da je skauting živ i dinamičan pokret koji se prenosi s generacije na generaciju. Njihova energija i radost potvrđuju da se tradicija izviđaštva u Splitu uspješno nastavlja.

"Vrijednosti koje izviđaštvo njeguje – ljubav prema prirodi, prijateljstvo, solidarnost i pomaganje drugima – danas su potrebnije nego ikad. Doprinos izviđača društvu doista je neprocjenjiv i s ponosom im čestitamo ovaj veliki jubilej", poručio je Mislav Vušković iz Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu, zahvalivši članovima na dugogodišnjem doprinosu zajednici.

Tajnica Splitskog skautskog zbora Helena Vučičić naglasila je kako ovaj jubilej nije samo proslava prošlosti, već i potvrda snage, predanosti i zajedništva koje desetljećima nose klub naprijed, izrazivši nadu da će nadolazeće godine biti još bogatije uspjesima.

Uloga Skautskog kluba Split u odrastanju mladih

Predsjednica kluba Paula Marković istaknula je važnost skautskog odgoja u razvoju mladih generacija.

"Kroz sve ove godine naš je klub mladima pružao prostor da odrastaju, osamostaljuju se, izgrađuju karakter, stječu prijatelje i uče životne vještine. Vjerujemo da će se ta tradicija nastaviti i u budućnosti", kazala je Marković.

Dodala je kako su skauti mnogo više od pukog stereotipa: "Skauting je mjesto učenja samostalnosti, timskog rada, prijateljstva i odgovornosti, ali i vještina vođenja i praćenja drugih. Naš je cilj izgraditi mlade ljude koji će svojim talentima doprinositi zajednici i sudjelovati u stvaranju boljeg i snažnijeg društva."

Na kraju svečanosti iskazana je zahvalnost svim volonterima, brđanima, prijateljima i suradnicima koji su kroz 75 godina sudjelovali u izgradnji identiteta Skautskog kluba Split.

Kako je poručeno, najveća nagrada kluba nisu priznanja – nego ljudi koji su uz njega odrasli.