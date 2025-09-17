VIDEO Skandal uoči državnog posjeta: Četvero uhićeno zbog projekcije slike Trumpa i Epsteina na kraljevski dvorac

Četiri osobe uhićene su u utorak nakon što su na kraljevskom dvorcu Windsor projicirane slike bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa i osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina. Upravo ondje će kralj Charles ugostiti Trumpa tijekom njegovog državnog posjeta Velikoj Britaniji.

Trump je u Englesku stigao kasno u utorak, na svoj drugi državni posjet, dok će ga kralj Charles službeno dočekati u srijedu u Windsoru, oko 40 kilometara od Londona.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Istoga dana, prosvjednici su najprije razvili veliki transparent s fotografijom Trumpa i Epsteina u blizini dvorca, a potom su na jedan od tornjeva projicirali niz njihovih zajedničkih slika. Policija je potvrdila da je riječ o “neovlaštenoj projekciji” koju su opisali kao “javnu provokaciju”, te su priveli četiri odrasle osobe pod sumnjom na zlonamjernu komunikaciju.

An awkward start to the state visit: the campaign group Led By Donkeys are projecting images of Donald Trump together with Jeffrey Epstein onto Windsor Castle: pic.twitter.com/3tNF1guBWK — Finlay Duncan (@FinlayD) September 16, 2025

Među prikazanim materijalima bilo je i pismo koje je Trump navodno napisao Epsteinu prije više od 20 godina, a koje su demokrati u Zastupničkom domu SAD-a objavili 8. rujna. Iako je Bijela kuća zanijekala njegovu autentičnost, dokument je izazvao novu raspravu. Uz pismo, na dvorcu su se pojavile i slike Epsteinovih žrtava, medijski izvještaji te policijska dokumentacija.

Objavljivanje pisma ponovno je potaknulo interes javnosti za Trumpove veze s Epsteinom, koje je on sam u više navrata pokušao umanjiti. Trump je s Epsteinom bio u prijateljskim odnosima prije predsjedničkog mandata, no navodno su se razišli godinama prije Epsteinove smrti u zatvoru 2019. godine. U spornom pismu Trump ga naziva “prijateljem” te poručuje: “Neka svaki dan bude još jedna divna tajna.” Tekst je bio uokviren u skicu siluete nage žene.