SKANDAL U ŠIBENIKU Ušao u crkvu i pred vjernicima obavio veliku nuždu

Prekršajna sutkinja je muškarca, inače starog policijskog znanca, novčano kaznila sa 700 eura

Zašto se starom policijskom znancu J.B. (57) prostor crkve Sv. Frane na Trgu Nikole Tomasea u Šibeniku činila adekvatnim mjestom za obavljanje velike nužde u nekoliko navrata, možemo samo nagađati.

A šibenska prekršajna sutkinja ga je nedavno osudila i obvezala na plaćanje 700 eura novčane kazne za koju ima rok od 90 dana da ju plati, a mora podmiriti i 26,54 eura troškova prekršajnog postupka, piše Jutarnji.

Prema optužnom prijedlogu PU šibensko-kninske, prvi događaj zbio se na zgražanje građana 1. rujna prošle godine u prijepodnevnim satima. Ušao je u crkvu i u nekoliko navrata izvršio veliku nuždu. Zatim je tako olakšan išetao iz ograđenog predvorja i otišao do klupice gdje je zalegao na očigled vjernika koji su se unutar crkve molili.

Druga incidentna situacija radi koje je intervenirala policija odvila se na istoj lokaciji i 20. studenog prošle godine. No taj puta se zaustavio blizu ulaza. Točnije, u popodnevnim satima odšetao je do bočnog ulaza crkve i u kutu tik uz zid obavio veliku nuždu ne mareći što je pritom, opet, viđen.

Stoga ga je u konačnici policija prijavila za kršenje članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

