SKANDAL U ŠIBENIKU Ušao u crkvu i pred vjernicima obavio veliku nuždu

Zašto se starom policijskom znancu J.B. (57) prostor crkve Sv. Frane na Trgu Nikole Tomasea u Šibeniku činila adekvatnim mjestom za obavljanje velike nužde u nekoliko navrata, možemo samo nagađati.

A šibenska prekršajna sutkinja ga je nedavno osudila i obvezala na plaćanje 700 eura novčane kazne za koju ima rok od 90 dana da ju plati, a mora podmiriti i 26,54 eura troškova prekršajnog postupka, piše Jutarnji.

Prema optužnom prijedlogu PU šibensko-kninske, prvi događaj zbio se na zgražanje građana 1. rujna prošle godine u prijepodnevnim satima. Ušao je u crkvu i u nekoliko navrata izvršio veliku nuždu. Zatim je tako olakšan išetao iz ograđenog predvorja i otišao do klupice gdje je zalegao na očigled vjernika koji su se unutar crkve molili.

Druga incidentna situacija radi koje je intervenirala policija odvila se na istoj lokaciji i 20. studenog prošle godine. No taj puta se zaustavio blizu ulaza. Točnije, u popodnevnim satima odšetao je do bočnog ulaza crkve i u kutu tik uz zid obavio veliku nuždu ne mareći što je pritom, opet, viđen.

Stoga ga je u konačnici policija prijavila za kršenje članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.